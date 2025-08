„So sam­ma so ham­ma“ heißt es am Frei­tag, 12. Sep­tem­ber, um 19.30 Uhr im Kul­tur­stadl Hoi­din­ger in Laa­kir­chen: De REFiRiG´n aus dem Salz­kam­mer­gut brin­gen die Büh­ne zum Beben. Die Grup­pe ist bekannt für ihre tra­di­tio­nel­le Musik, die sie mit humor­vol­len Gstanzln und spon­ta­nen Pascher-Ein­la­gen berei­chern. Volks­mu­sik wird mit moder­nen Ele­men­ten kom­bi­niert, zum Ein­satz kom­men Stei­ri­sche Har­mo­ni­ka, Gitar­re und Gei­ge. Mit einem Hauch Lokal­ko­lo­rit aus Bad Ischl und Gmun­den brin­gen De REFiRiG‘n auch Geschich­ten und Anek­do­ten auf die Büh­ne. Ein unter­halt­sa­mes Erleb­nis, bei dem kein Auge tro­cken bleibt und das Publi­kum zum Mit­klat­schen und Mit­sin­gen ani­miert wird.

Kar­ten­ver­kauf in der Abtei­lung Kul­tur & Gene­ra­tio­nen der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen: Tel.: (07613) 8644 DW 311–313 oder E‑Mail: tickets@laakirchen.at