In Alt­müns­ter hat sich am Sams­tag­nach­mit­tag ein Motor­rad­un­fall im Rück­stau­be­reich eines vor­an­ge­gan­ge­nen Unfalls ereig­net. Laut Poli­zei wur­de ein Motor­rad­len­ker von einem Auto­fah­rer von der Stra­ße gedrängt. Die­ser stürz­te und blieb bewusst­los lie­gen. Die Auto­len­ke­rin hat ich am Sonn­tag bei der Poli­zei gemeldet.

“Ein 76-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 16. August 2025 gegen 16:40 Uhr mit sei­nem Motor­rol­ler auf der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße, B145 28 Ram­pe 1, von Gmun­den kom­mend Rich­tung Alt­müns­ter. Auf Höhe Stra­ßen­ki­lo­me­ter 0,2 der Ram­pe ver­such­te er einen PKW zu über­ho­len. Die­ser lenk­te nach links in Rich­tung des über­ho­len­den 76-Jährigen.

Motorradlenker blieb bewusstlos liegen

Auf­grund die­ses Abdrän­gens kam der Motor­rad­len­ker links auf das Fahr­bahn­ban­kett, ver­lor die Kon­trol­le über das Fahr­zeug, tou­chier­te einen Gas­sicht­mar­ker und kam anschlie­ßend links im Erd­reich bewusst­los zu liegen.

Auf­grund eines vor­an­ge­gan­ge­nen Ver­kehrs­un­falls ca. 100 Meter ent­fernt und des bereits still­ste­hen­den Ver­kehrs, befan­den sich eine Strei­fe der Poli­zei, die Ret­tung und zahl­rei­che Erst­hel­fer in unmit­tel­ba­rer Nähe, wel­che dem unbe­stimm­ten Gra­des Ver­letz­ten zu Hil­fe eilen konn­ten. Die Len­ke­re­rin des besag­ten Autos hat sich am 17. August 2025 bei der Poli­zei gemeldet.