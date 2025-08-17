In Altmünster hat sich am Samstagnachmittag ein Motorradunfall im Rückstaubereich eines vorangegangenen Unfalls ereignet. Laut Polizei wurde ein Motorradlenker von einem Autofahrer von der Straße gedrängt. Dieser stürzte und blieb bewusstlos liegen. Die Autolenkerin hat ich am Sonntag bei der Polizei gemeldet.
“Ein 76-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr am 16. August 2025 gegen 16:40 Uhr mit seinem Motorroller auf der B145 Salzkammergutstraße, B145 28 Rampe 1, von Gmunden kommend Richtung Altmünster. Auf Höhe Straßenkilometer 0,2 der Rampe versuchte er einen PKW zu überholen. Dieser lenkte nach links in Richtung des überholenden 76-Jährigen.
Motorradlenker blieb bewusstlos liegen
Aufgrund dieses Abdrängens kam der Motorradlenker links auf das Fahrbahnbankett, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, touchierte einen Gassichtmarker und kam anschließend links im Erdreich bewusstlos zu liegen.
Aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalls ca. 100 Meter entfernt und des bereits stillstehenden Verkehrs, befanden sich eine Streife der Polizei, die Rettung und zahlreiche Ersthelfer in unmittelbarer Nähe, welche dem unbestimmten Grades Verletzten zu Hilfe eilen konnten. Die Lenkererin des besagten Autos hat sich am 17. August 2025 bei der Polizei gemeldet.
