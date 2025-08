Der Freund­schaft zwei­er erfolg­rei­cher Gas­tro­no­men ist es zu ver­dan­ken, dass es ab Di., 12. August 2025 ein neu­es kuli­na­ri­sches High­light in Eben­see gibt.

Lul­zim Fej­zul­lahi und Car­mi­ne de Miche­le star­ten ihr gemein­sa­mes Pro­jekt: das „Ris­tor­an­te da Ame­lia“, das mit ita­lie­ni­schen Spe­zia­li­tä­ten lockt und 60 In-Door- und 50 Gast­gar­ten­plät­ze bie­tet. De Miche­le, Piz­za-Welt­meis­ter aus Napo­li, betreibt am Stadt­platz von Vöck­la­bruck das „De Miche­le — Ver­ace Piz­za Napo­le­ta­na“. Nun stellt er sei­nem Gas­tro-Kol­le­gen Fej­zul­lahi neben sei­nem Know-How auch sei­nen Vater Mar­cel­lo zur Sei­te, der in Eben­see die Küchen­lei­tung übernimmt.

Auf Expan­si­ons­kurs

„Es war schon etwas Ver­hand­lungs­ge­schick not­wen­dig, aber schluss­end­lich ist es gelun­gen, Mar­cel­lo für Eben­see zu begeis­tern“, freut sich Fej­zul­lahi. Er betreibt das Café Brandl, die Nesa’s Beach Bar – den Treff­punkt am See und das Strand­bad in Gmun­den – sowie das Hotel Schlaf­mei­le Traun­see in Eben­see. Mit dem ‚Ris­tor­an­te da Ame­lia‘ erwei­tert er sein gas­tro­no­mi­sches Ange­bot nun auch in Eben­see. Wei­te­re Pro­jek­te hat der enga­gier­te Unter­neh­mer bereits in Planung.

Ita­lie­ni­sches Flair in Eben­see am Traunsee

Ame­lia ist der Name der jüngs­ten Toch­ter von Fej­zul­lahi. Ihr Name prangt auch am Piz­za­ofen, der eigens in Ita­li­en pro­du­ziert wur­de und mit sei­nen 13 kW in nur 90 Sekun­den für bes­te nea­po­li­ta­ni­sche Piz­zen sorgt. Dass für die typi­schen ita­lie­ni­schen Gerich­te (Anti­pas­ta, Piz­za, Lasa­gne, Spa­ghet­ti, etc.) nur Ori­gi­nal­zu­ta­ten zum Ein­satz kom­men, ver­steht sich für Fej­zul­lahi von selbst: „Wir bie­ten Top-Pro­duk­te in einem neu­en Ambi­en­te und hof­fen, dass die Qua­li­tät und unse­re gas­tro­no­mi­sche Leis­tung von vie­len Gäs­ten ange­nom­men werden.“

Öff­nungs­zei­ten: Di, Mi, Do: 16:00–23:00 Uhr | Fr, Sa: 11:30–14:00 Uhr & 17:00–22:00 Küche & Pub bis 04:00 Uhr | So: 11:30–15:00 Uhr | Mo: Ruhetag

Ris­tor­an­te da Ame­lia, Haupt­stra­ße 31, 4802 Eben­see – www.lulzim.at