In einer festlichen Veranstaltung hat der Turnverein Gmunden 1861 am Wochenende den 100-jährigen Besitz der Wunderburg gefeiert.
Als Ehrengäste konnte Obmann Gernot Gföllner Bürgermeister Mag. Stefan Krapf, Abgeordneten zum Landtag Rudolf Raffelsberger sowie den für den Sport in der Gemeinde Gmunden zuständigen Mag. Max Attwenger begrüßen.
Als „Geschenk“ hat sich der Verein eine neue Ballsportanlage im Außenbereich der Wunderburg beschert, die verschiedenste Ballsportarten zur Ausübung ermöglicht.
In der Begrüßung bedankte sich Gernot Gföllner bei Land und Gemeinde für die zugesagten Förderungen für den Bau der neuen Ballsportanlage und auch bei den Mitgliedern für die Eigenleistungen und finanzielle Unterstützung bei der Baustein Aktion.
Mit musikalischen Einlagen, einem Gedicht von Hans Reingruber zum Erwerb der Wunderburg vor 100 Jahren, einem Bericht von Dieter Usleber über den Ablauf und den Umbau des neuen Sportgeländes sowie einem abschließenden Rückblick auf die Geschichte der Wunderburg bot das Programm einen abwechslungsreichen Abend. Beendet wurde die Festveranstaltung mit dem „Alperer“.
