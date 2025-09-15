In einer fest­li­chen Ver­an­stal­tung hat der Turn­ver­ein Gmun­den 1861 am Wochen­en­de den 100-jäh­ri­gen Besitz der Wun­der­burg gefeiert.

Als Ehren­gäs­te konn­te Obmann Ger­not Gföll­ner Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf, Abge­ord­ne­ten zum Land­tag Rudolf Raf­fels­ber­ger sowie den für den Sport in der Gemein­de Gmun­den zustän­di­gen Mag. Max Att­wen­ger begrüßen.

Als „Geschenk“ hat sich der Ver­ein eine neue Ball­sport­an­la­ge im Außen­be­reich der Wun­der­burg beschert, die ver­schie­dens­te Ball­sport­ar­ten zur Aus­übung ermöglicht.

In der Begrü­ßung bedank­te sich Ger­not Gföll­ner bei Land und Gemein­de für die zuge­sag­ten För­de­run­gen für den Bau der neu­en Ball­sport­an­la­ge und auch bei den Mit­glie­dern für die Eigen­leis­tun­gen und finan­zi­el­le Unter­stüt­zung bei der Bau­stein Aktion.

Mit musi­ka­li­schen Ein­la­gen, einem Gedicht von Hans Rein­gru­ber zum Erwerb der Wun­der­burg vor 100 Jah­ren, einem Bericht von Die­ter Usle­ber über den Ablauf und den Umbau des neu­en Sport­ge­län­des sowie einem abschlie­ßen­den Rück­blick auf die Geschich­te der Wun­der­burg bot das Pro­gramm einen abwechs­lungs­rei­chen Abend. Been­det wur­de die Fest­ver­an­stal­tung mit dem „Alpe­rer“.