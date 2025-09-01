Ein Jubiläum ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, auf eine bewegte Geschichte zurückzublicken. 2025 darf die Marktmusik Schörfling ein ganz besonderes Ereignis feiern – 190 Jahre musikalisches Engagement, Gemeinschaft und Leidenschaft.
Seit ihrer Gründung hat die Marktmusik Schörfling nicht nur die musikalische Kultur in unserer Region bereichert, sondern auch das soziale Miteinander gefördert und Generationen von Musiker:Innen geprägt.
VON 12. BIS 14. SEPTEMBER FEIERN WIR DESHALB UNSER JUBILÄUM MIT EINEM DREITÄGIGEN MUSIKFEST IN DER MARINA SCHÖRFLING
Am Freitag, 12. September ab 17:00 Uhr (Beginn 17:30 Uhr) formieren sich die acht Atterseekapellen und marschieren in Folge beim Festgelände in der Marina Kammer-Schörfling ein. Nach dem Wertungsspiel um den ATTERSEEPOKAL gibt es stimmige Abendunterhaltung mit Atteranka, der Böhmischen vom Attersee.
Am Samstag, 13. September ab 18:00 Uhr heizen Schlapfn7 und Frank and the Boys beim MUSI-HEURIGEN im Festzelt ein.
Sonntags, 14. September begrüßen wir um 10:00 Uhr Gastkapellen und befreundete Vereine zur SEEMESSE, die von Kurat Franz Wimmer abgehalten wird. Im Anschluss unterhält der Musikverein Bruckmühl-Thomasroith mit einem FRÜHSCHOPPEN im Festzelt.
Unser Jubiläumsfest ist ein Dankeschön an all jene, die diese Erfolgsgeschichte mitgeschrieben haben – an die Musiker:Innen, die mit ihrem Engagement und ihrer Hingabe die Blasmusik lebendig halten, an die treuen Mitglieder, die mit viel Herzblut hinter der Musikkapelle stehen sowie an unsere Partner und Sponsoren, die uns stets zur Seite stehen und es ermöglichen, unsere Projekte und Veranstaltungen erfolgreich zu realisieren. Und nicht zuletzt an die Bevölkerung Schörfling für ihre immerwährende Unterstützung für unseren Verein!
Freut euch auf ein Fest voller Musik, Unterhaltung und guter Stimmung, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte!
12. bis 14. September 2025 – Marina Kammer Schörfling
Schreibe einen Kommentar