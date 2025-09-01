Ein Jubi­lä­um ist nicht nur ein Anlass zum Fei­ern, son­dern auch eine wun­der­ba­re Gele­gen­heit, auf eine beweg­te Geschich­te zurück­zu­bli­cken. 2025 darf die Markt­mu­sik Schörf­ling ein ganz beson­de­res Ereig­nis fei­ern – 190 Jah­re musi­ka­li­sches Enga­ge­ment, Gemein­schaft und Leidenschaft.

Seit ihrer Grün­dung hat die Markt­mu­sik Schörf­ling nicht nur die musi­ka­li­sche Kul­tur in unse­rer Regi­on berei­chert, son­dern auch das sozia­le Mit­ein­an­der geför­dert und Gene­ra­tio­nen von Musiker:Innen geprägt.

VON 12. BIS 14. SEP­TEM­BER FEI­ERN WIR DES­HALB UNSER JUBI­LÄ­UM MIT EINEM DREI­TÄ­GI­GEN MUSIK­FEST IN DER MARI­NA SCHÖRFLING

Am Frei­tag, 12. Sep­tem­ber ab 17:00 Uhr (Beginn 17:30 Uhr) for­mie­ren sich die acht Atter­see­ka­pel­len und mar­schie­ren in Fol­ge beim Fest­ge­län­de in der Mari­na Kam­mer-Schörf­ling ein. Nach dem Wer­tungs­spiel um den ATTER­SEE­PO­KAL gibt es stim­mi­ge Abend­un­ter­hal­tung mit Atter­an­ka, der Böh­mi­schen vom Attersee.

Am Sams­tag, 13. Sep­tem­ber ab 18:00 Uhr hei­zen Schlapfn7 und Frank and the Boys beim MUSI-HEU­RI­GEN im Fest­zelt ein.

Sonn­tags, 14. Sep­tem­ber begrü­ßen wir um 10:00 Uhr Gast­ka­pel­len und befreun­de­te Ver­ei­ne zur SEE­MES­SE, die von Kurat Franz Wim­mer abge­hal­ten wird. Im Anschluss unter­hält der Musik­ver­ein Bruck­mühl-Tho­mas­roith mit einem FRÜH­SCHOP­PEN im Festzelt.

Unser Jubi­lä­ums­fest ist ein Dan­ke­schön an all jene, die die­se Erfolgs­ge­schich­te mit­ge­schrie­ben haben – an die Musiker:Innen, die mit ihrem Enga­ge­ment und ihrer Hin­ga­be die Blas­mu­sik leben­dig hal­ten, an die treu­en Mit­glie­der, die mit viel Herz­blut hin­ter der Musik­ka­pel­le ste­hen sowie an unse­re Part­ner und Spon­so­ren, die uns stets zur Sei­te ste­hen und es ermög­li­chen, unse­re Pro­jek­te und Ver­an­stal­tun­gen erfolg­reich zu rea­li­sie­ren. Und nicht zuletzt an die Bevöl­ke­rung Schörf­ling für ihre immer­wäh­ren­de Unter­stüt­zung für unse­ren Verein!

Freut euch auf ein Fest vol­ler Musik, Unter­hal­tung und guter Stim­mung, das man sich auf kei­nen Fall ent­ge­hen las­sen sollte!

12. bis 14. Sep­tem­ber 2025 – Mari­na Kam­mer Schörfling