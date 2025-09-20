VÖCK­LA­BRUCK. Mehr als 100.000 Dia­ly­se­be­hand­lun­gen haben in den letz­ten 20 Jah­ren im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck statt­ge­fun­den. Seit der Eröff­nung der Sta­ti­on im Jahr 2005 sind die bei­den diplo­mier­ten Pfle­ge­ex­per­tin­nen Chris­ta Gars­ten­au­er sowie Andrea Hof­stät­ter im Ein­satz, haben die Ver­sor­gung mit­auf­ge­baut und in ihrem Beruf, der gleich­zei­tig ihre Beru­fung ist, schon viel erlebt. Heu­er fei­ert die Sta­ti­on, die orga­ni­sa­to­risch der Inne­ren Medi­zin zuge­ord­net ist, ihr 20-jäh­ri­ges Bestandsjubiläum.

Im Jän­ner 2005 wur­de im neu gebau­ten SK Vöck­la­bruck die Dia­ly­se­sta­ti­on mit ins­ge­samt sie­ben Bet­ten (sechs für chro­ni­sche Pati­en­tIn­nen und eines für Akut­pa­ti­en­tIn­nen) eröff­net. Ins­ge­samt vier Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter (zwei davon mit Son­der­aus­bil­dung) küm­mer­ten sich anfangs um die Nie­ren­kran­ken, die regel­mä­ßig zur Dia­ly­se kom­men mussten.

Zwei davon waren DGKPin Chris­ta Gars­ten­au­er aus Traun­kir­chen und DGKPin Andrea Hof­stät­ter aus Stein­bach am Atter­see, die von Anfang an mit gro­ßer Lie­be zum Beruf auf der Sta­ti­on ihrer Arbeit nach­ge­hen. „Ursprüng­lich war die Dia­ly­se­sta­ti­on im Neu­bau des SK Vöck­la­bruck gar nicht vor­ge­se­hen, doch der Bedarf in der Regi­on war da“, erin­nern sich die bei­den an die Anfän­ge der Sta­ti­on mit nur weni­gen Räum­lich­kei­ten, die zuerst im Haupt­ge­bäu­de nahe dem Haupt­ein­gang unter­ge­bracht waren.

Die Ein­rich­tung unter der dama­li­gen und inzwi­schen pen­sio­nier­ten Ober­ärz­tin Dr.in Ber­na­dette Roberts erfolg­te eher kurz­fris­tig, wes­halb Chris­ta Gars­ten­au­er und Andrea Hof­stät­ter erst unmit­tel­bar nach der Eröff­nung ihre Son­der­aus­bil­dung für die Nie­ren­er­satz­the­ra­pie absol­vier­ten. Neben der Aneig­nung von fach­li­chem Wis­sen zum Umgang mit Dia­ly­se­pa­ti­en­tIn­nen wur­den auch umlie­gen­de Dia­ly­se­sta­tio­nen hos­pi­tiert, um von deren Erfah­rung zu pro­fi­tie­ren. In den ver­gan­ge­nen 20 Jah­ren konn­te sich somit die Dia­ly­se­sta­ti­on Vöck­la­bruck auf höchs­tem Qua­li­täts­ni­veau entwickeln.

2021 wur­de die Dia­ly­se­sta­ti­on in den moder­nen und neu errich­te­ten Zubau im SK Vöck­la­bruck über­sie­delt. Sie ver­fügt seit­her über 16 Bet­ten für chro­nisch kran­ke Pati­en­tIn­nen sowie zwei Akut­bet­ten. Im Zwei-Schicht­be­trieb (Vormittag/Nachmittag) erhal­ten die Pati­en­tIn­nen jeweils drei­mal pro Woche eine vier­stün­di­ge Nie­ren­er­satz­the­ra­pie, umgangs­sprach­lich oft „Blut­wä­sche“ genannt, bei der über Fil­ter Gift­stof­fe aus dem Blut ent­zo­gen werden.

„ Für viele PatientInnen ist die Station das zweite Wohnzimmer“

In ihrem Arbeits­all­tag haben die Mit­ar­bei­te­rIn­nen der Dia­ly­se­sta­ti­on (23-köp­fi­ges Pfle­ge­team, zwei Ober­ärz­te, ein Assis­tenz­arzt) inten­si­ven Kon­takt zu ihren PatientInnen:

Jeder und jede kommt drei­mal pro Woche für rund vier Stun­den ins Kli­ni­kum, im Jahr sind das mehr als 600 Stun­den, die Team und Pati­en­tIn­nen schon sehr verbindet.

„Man­che sagen, die Sta­ti­on ist so etwas wie das zwei­te Wohn­zim­mer für sie“, ver­rät Chris­ta Gars­ten­au­er. Natur­ge­mäß fin­den in den vie­len Stun­den, die Pfle­ge­rIn­nen und Pati­en­tIn­nen mit­ein­an­der ver­brin­gen, nicht nur ober­fläch­li­che, son­dern auch sehr per­sön­li­che Gesprä­che statt. Es ent­ste­hen Sym­pa­thien und manch­mal sogar Freundschaften.

„Eini­ge Pati­en­tIn­nen sind sehr gefasst und gehen gut mit ihrem Schick­sal um. Ande­re kön­nen ihre Krank­heit wie­der­um nach Jah­ren noch nicht akzep­tie­ren. Das kann zu schwie­ri­gen und belas­ten­den Situa­tio­nen füh­ren, da das Mit­wir­ken der Pati­en­tIn­nen für den The­ra­pie­er­folg äußerst wich­tig ist. Unser Beruf ist sehr emo­tio­nal, wir beglei­ten alle unse­re Pati­en­tIn­nen ent­we­der bis zu einer Trans­plan­ta­ti­on oder lebens­lang mit Dia­ly­se­be­hand­lun­gen“, so Andrea Hofstätter.

Transplantation ist der einzige Ausweg aus der Dialyse

„Unser Ziel ist, dass sich medi­zi­nisch geeig­ne­te Pati­en­tIn­nen auf die Trans­plan­ta­ti­ons­lis­te set­zen las­sen und danach erfolg­reich ein Spen­der­or­gan emp­fan­gen kön­nen. Für vie­le Pati­en­tIn­nen ist die Dia­ly­se­be­hand­lung jedoch oft lebens­lang not­wen­dig. Des­halb bie­ten wir unse­ren Pati­en­tIn­nen und Pati­en­ten die best­mög­li­che medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung, um eine mög­lichst hohe Lebens­qua­li­tät zu errei­chen“, sagt OA Dr. Andre­as Wil­fin­ger, Lei­ter der Dia­ly­se­sta­ti­on im SK Vöcklabruck.

In Öster­reich benö­ti­gen zwi­schen 4000 und 4500 Men­schen regel­mä­ßig eine Nie­ren­er­satz­the­ra­pie in Form einer Dia­ly­se­be­hand­lung – Ten­denz gleich­blei­bend. Das SK Vöck­la­bruck hat mit den ins­ge­samt 18 Dia­ly­se-Bet­ten, die an sechs Tagen pro Woche jeweils in zwei Schich­ten belegt sind, eine wich­ti­ge Funk­ti­on bei der Ver­sor­gung der Dia­ly­se­pa­ti­en­tIn­nen in der Regi­on. Je nach Kapa­zi­tät steht auf Nach­fra­ge auch eine Feri­en­dia­ly­se zur Ver­fü­gung, das heißt, wer in der Gegend Urlaub macht, kann – wenn mög­lich — auch zur Dia­ly­se kommen.

Mehr als 100.000 Dialysen in den letzten 20 Jahren

In den letz­ten 20 Jah­ren wur­den im SK Vöck­la­bruck ins­ge­samt mehr als 100.000 Dia­ly­sen an rund 850 Pati­en­tIn­nen durch­ge­führt. Der der­zeit ältes­te Pati­ent, der drei­mal pro Woche kommt, ist 94 Jah­re alt und muss sich seit rund 15 Jah­ren drei­mal wöchent­lich einer Behand­lung unter­zie­hen. Der jüngs­te Pati­ent ist erst 29 Jah­re alt. Auf der Sta­ti­on sind ins­ge­samt 26 Mit­ar­bei­te­rIn­nen unter der Lei­tung von OA. Dr. Andre­as Wil­fin­ger und Sta­ti­ons­lei­ter DGKP Chris­ti­an Haas, BScN tätig.