Die Feu­er­wehr Alt­müns­ter lädt am 27. Sep­tem­ber 2025 von 8 bis 12 Uhr ins Feu­er­wehr­haus ein. Dort erwar­tet die Besu­cher ein span­nen­der Vor­mit­tag rund um das The­ma Sicherheit.

Gleich zu Beginn ste­hen pra­xis­na­he Vor­füh­run­gen auf dem Pro­gramm. Mit dem Fett­brand­si­mu­la­tor wird ein­drucks­voll gezeigt, war­um Was­ser bei bren­nen­dem Öl gefähr­lich ist. Zudem erhal­ten Gäs­te wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen über die Risi­ken von Akkubränden.

Ein beson­de­res High­light ist die Mög­lich­keit, selbst einen Feu­er­lö­scher aus­zu­pro­bie­ren. Dabei ler­nen die Teil­neh­mer Schritt für Schritt, wie man im Ernst­fall rich­tig reagiert. Wei­ter­hin kön­nen Feu­er­lö­scher vor Ort über­prüft wer­den, was für mehr Sicher­heit im All­tag sorgt.

Dar­über hin­aus besteht die Gele­gen­heit, neue Feu­er­lö­scher und moder­ne Brand­mel­der direkt zu erwer­ben. Daher ist es ein­fach, zuhau­se den Schutz auf den neu­es­ten Stand zu bringen.

Heu­er gibt es erst­mals die Mög­lich­keit, für das eige­ne Fahr­zeug eine Ret­tungs­kar­te zu erstel­len. Die­se wird zusam­men mit einem Info­kle­ber kos­ten­los aus­ge­ge­ben. Infol­ge­des­sen kön­nen Hel­fer im Ernst­fall schnel­ler handeln.

Zudem stellt die Feu­er­wehr ihre Ein­sät­ze und Auf­ga­ben vor. Inter­es­sier­te erfah­ren, wie viel­sei­tig die Arbeit ist und dür­fen auch Fra­gen stel­len. Man kann sich aber auch über eine akti­ve Mit­ar­beit in der Feu­er­wehr infor­mie­ren – getreu dem Mot­to „Hilf uns helfen!“

Auch für das leib­li­che Wohl ist bes­tens gesorgt. Daher wird der Besuch nicht nur infor­ma­tiv, son­dern auch gemüt­lich. Die Feu­er­wehr Alt­müns­ter freut sich auf alle Gäs­te. Kom­men Sie vor­bei und ver­brin­gen Sie einen Tag vol­ler Wis­sen und Sicherheit.