Die Feuerwehr Altmünster lädt am 27. September 2025 von 8 bis 12 Uhr ins Feuerwehrhaus ein. Dort erwartet die Besucher ein spannender Vormittag rund um das Thema Sicherheit.
Gleich zu Beginn stehen praxisnahe Vorführungen auf dem Programm. Mit dem Fettbrandsimulator wird eindrucksvoll gezeigt, warum Wasser bei brennendem Öl gefährlich ist. Zudem erhalten Gäste wichtige Informationen über die Risiken von Akkubränden.
Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, selbst einen Feuerlöscher auszuprobieren. Dabei lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt, wie man im Ernstfall richtig reagiert. Weiterhin können Feuerlöscher vor Ort überprüft werden, was für mehr Sicherheit im Alltag sorgt.
Darüber hinaus besteht die Gelegenheit, neue Feuerlöscher und moderne Brandmelder direkt zu erwerben. Daher ist es einfach, zuhause den Schutz auf den neuesten Stand zu bringen.
Heuer gibt es erstmals die Möglichkeit, für das eigene Fahrzeug eine Rettungskarte zu erstellen. Diese wird zusammen mit einem Infokleber kostenlos ausgegeben. Infolgedessen können Helfer im Ernstfall schneller handeln.
Zudem stellt die Feuerwehr ihre Einsätze und Aufgaben vor. Interessierte erfahren, wie vielseitig die Arbeit ist und dürfen auch Fragen stellen. Man kann sich aber auch über eine aktive Mitarbeit in der Feuerwehr informieren – getreu dem Motto „Hilf uns helfen!“
Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Daher wird der Besuch nicht nur informativ, sondern auch gemütlich. Die Feuerwehr Altmünster freut sich auf alle Gäste. Kommen Sie vorbei und verbringen Sie einen Tag voller Wissen und Sicherheit.
