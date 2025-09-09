LAA­KIR­CHEN. Spiel, Spaß und jede Men­ge Som­mer­freu­de – der Laa­kirch­ner Feri­en­pass brach­te auch heu­er wie­der Schwung in die Feri­en von 188 Kin­dern. Bei der ins­ge­samt 48. Auf­la­ge war von Action bis Krea­ti­vi­tät alles dabei. Je nach Inter­es­se meis­ter­ten die Kin­der einen Rad­spaß-Par­cours, übten sich im Bogen­schie­ßen, lern­ten coo­le Dance-Moves oder besuch­ten eine ande­re der über 40 ange­bo­te­nen Ver­an­stal­tun­gen. Beim gro­ßen Abschluss­fest wur­de noch ein­mal gemein­sam gefei­ert, gelacht und auf die schöns­ten Momen­te zurück­ge­blickt. Für Stim­mung im Musik­schul­ge­bäu­de sorg­ten die Teil­neh­mer die Trom­mel­work­shops mit einer Live-Vor­füh­rung, das Ups Ups Spiel­mo­bil und eine Würstl-Jau­se für alle. Jugend­re­fe­ren­tin Mag. Hei­de­ma­rie Hasl­bau­er bedank­te sich bei allen, die zum Gelin­gen des Feri­en­pas­ses bei­getra­gen haben: „Michae­la Win­disch­bau­er und ihr Team von der Kul­tur­ab­tei­lung haben auch heu­er wie­der ein abwechs­lungs­rei­ches und gelun­ge­nes Pro­gramm auf die Bei­ne gestellt. Mein beson­de­rer Dank gilt auch den enga­gier­ten Ver­ei­nen, Betreu­ern und Mit­ar­bei­tern sowie den unter­stüt­zen­den Unter­neh­men – ohne die­ses groß­ar­ti­ge Mit­ein­an­der wäre der Laa­kirch­ner Feri­en­pass nicht möglich.“