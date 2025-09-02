VÖCK­LA­BRUCK. Das Ange­bot in den Rad­pro­fi­sport ein­zu­stei­gen war für OA. Dr. Dani­el Hoch­stra­ßer sehr ver­lo­ckend. Schluss­end­lich hat er sich in sei­ner Jugend­zeit aber doch für das Medi­zin­stu­di­um ent­schlos­sen. Das Stra­ßen­rad­fah­ren hat den mitt­ler­wei­le 33-jäh­ri­gen Fach­arzt für Inne­re Medi­zin aber den­noch nicht los­ge­las­sen. Zahl­rei­che Sto­ckerl­plät­ze und die Qua­li­fi­ka­ti­on für die Welt­meis­ter­schaft in Aus­tra­li­en kom­men­den Herbst moti­vie­ren ihn wei­ter­hin, regel­mä­ßig flei­ßig in die Peda­le zu treten.

Sein nächs­tes Ziel ist die Titel­ver­tei­di­gung beim „King of the Lake“ um den Atter­see am 20. Sep­tem­ber 2025, dem größ­ten und längs­ten Ein­zel­zeit­fah­ren der Welt. „Neben der Welt­meis­ter­schaft ist das ‚King of the Lake‘-Rennen das wich­tigs­te Zeit­fah­ren, das man als Ama­teur gewin­nen kann“, ist Dani­el Hoch­stra­ßer moti­viert, die 47,7 Kilo­me­ter Stre­cke heu­er unter einer Zeit von 58 Minu­ten (das wäre Stre­cken­re­kord) zu fahren.

Der­zeit ist der 33-Jäh­ri­ge aus Vöck­la­bruck nach eige­nen Aus­sa­gen top in Form, hat über den Win­ter viel trai­niert, dabei jeden Tag ein bis zwei Trai­nings­ein­hei­ten ein­ge­legt. Vor allem das Inter­vall­trai­ning und vie­le Stun­den am Indoor­trai­ner brach­ten ihn über die kal­te Jah­res­zeit in Form. Im Win­ter hat Hoch­stras­ser auch sei­ne Aero­dy­na­mik auf dem Zeit­fahr­rad mit­tels Kame­ra und Pro­gramm­be­rech­nung opti­miert. Ver­schie­de­ne Len­ker, Hel­me, Anzü­ge oder sogar Socken spie­len dabei eine wich­ti­ge Rol­le. „Es ist ein­fach ein coo­les Gefühl, mit 50 km/h aus eige­ner Mus­kel­kraft um den Atter­see zu fah­ren“, bringt es der Fach­arzt für Inne­re Medi­zin auf den Punkt.

Teilnahme an WM in Australien möglich

Für die bevor­ste­hen­de Welt­meis­ter­schaft im Ein­zel­zeit­fah­ren in Lor­ne im aus­tra­li­schen Bun­des­staat Vic­to­ria im Okto­ber wur­de Hoch­stra­ßer nach sei­nen her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen bei diver­sen Rad­ren­nen vom Rad­sport­ver­band für das Natio­nal­team nomi­niert. Ein Wech­sel in den Pro­fi­sport kommt für den Arzt den­noch nicht in Fra­ge – obwohl er in der Ver­gan­gen­heit meh­re­re Ange­bo­te erhal­ten hat­te, in den Pro­fi­sport­be­reich zu wech­seln. „Pro­fi­sport ist mit dem nor­ma­len Beruf und Fami­li­en­le­ben nicht ver­ein­bar, da wäre man um die 250 bis 300 Tage im Jahr unter­wegs. Ich habe mich damals fürs Medi­zin­stu­di­um ent­schie­den und hat­te eigent­lich nach einer 10-jäh­ri­gen gesund­heit­li­chen Renn­pau­se gar nicht mehr vor, wie­der in den Rad­renn­sport ein­zu­stei­gen“, so Hoch­stra­ßer. Doch 2021 fei­er­te er sein Come­back bei den Rad­ren­nen – mit Erfolg. Allei­ne in der heu­ri­gen Sai­son konn­te sich Hoch­stra­ßer sowohl den Staats­meis­ter­ti­tel im Ein­zel- als auch im Paar­zeit­fah­ren sichern. Mit dem Kirsch­blü­ten­ren­nen in Wels gewann er das pres­ti­ge­träch­tigs­te Ein­ta­ges­ren­nen Öster­reichs. „Der Rad­sport hat mich nie los­ge­las­sen“, so Hoch­stra­ßer. „Auch in mei­ner lan­gen Renn­pau­se bin ich vie­le Stun­den – jedoch ohne ‚Renn­stress‘ — auf dem Rad geses­sen. Letzt­end­lich war es mei­ne Frau, die mich moti­viert hat, auch im Ren­nen wie­der zu zei­gen, was ich kann.“

Zwischen 20 und 25 Stunden Training pro Woche

Der­zeit wen­det Hoch­stra­ßer, der beim Rad­sport­ver­ein Atter­bi­ker (RSV) aktiv ist und sich dabei auch für Nach­wuchs­ar­beit und Talen­te­si­che­rung ein­setzt, zwi­schen 20 und 25 Stun­den pro Woche für rei­ne Trai­nings­zeit auf. Hin­zu kom­men Stra­ßen­ren­nen, etwa in Tirol oder Kärn­ten. Sei­ne gan­ze Fami­lie und Freun­de ste­hen hin­ter ihm und vor allem sei­ne Frau ist ihm eine gro­ße Stüt­ze und meist bei den Wett­kämp­fen als Betreue­rin dabei. „Für mich ist das Rad­fah­ren der idea­le Aus­gleich zum Beruf. Ich kann im Sat­tel gut her­un­ter­kom­men und alles ver­ar­bei­ten. Nach einem stres­si­gen Nacht­dienst gehe ich nicht schla­fen, son­dern Rad­fah­ren“, so Hochstraßer.