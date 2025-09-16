Alt­müns­ter, Sep­tem­ber 2025 – Ein lei­ser Jubel ging durch die Rei­hen der Berufs­schu­le Alt­müns­ter, als klar war: Ihr Absol­vent Han­nes Sortsch gehört zu den Spit­zen­kö­chen Euro­pas. Bei den Euro­S­kills 2025 in Her­ning (DK) erreich­te er in der Kate­go­rie Kochen den sen­sa­tio­nel­len 4. Platz – nur knapp an einer Medail­le vor­bei. Mit sei­nem Trai­ner Mar­co Pan­hölzl an sei­ner Sei­te, lie­fer­te Han­nes eine Leis­tung ab, die in jeder Hin­sicht beein­druck­te: von der Prä­zi­si­on über Krea­ti­vi­tät bis hin zur Aus­dau­er und dem per­fek­ten Handwerk.

Neben Han­nes glän­zen auch wei­te­re öster­rei­chi­sche Nachwuchskräfte:

Ele­na hol­te sich sen­sa­tio­nell den Euro­pa­meis­ter­ti­tel im Bereich Recep­ti­on und krön­te damit eine Tou­ris­mus-Lehr­lings­kar­rie­re, die Maß­stä­be setzt.

hol­te sich sen­sa­tio­nell den im Bereich und krön­te damit eine Tou­ris­mus-Lehr­lings­kar­rie­re, die Maß­stä­be setzt. Im Bereich Ser­vice wur­de eine öster­rei­chi­sche Teil­neh­me­rin mit dem 4. Platz aus­ge­zeich­net – eben­falls mit der Medal of Excel­lence belohnt. Die­se Ehrung steht für her­aus­ra­gen­de Leis­tung, auch wenn es nicht ganz aufs Podi­um gereicht hat.

Stim­me der Schu­le Altmünster

Für die Berufs­schu­le Alt­müns­ter ist die­ser Erfolg mehr als nur ein Wett­be­werbs­er­geb­nis: „Wir sind unfass­bar stolz auf Han­nes,“ sagt die Direk­ti­on. „Sei­ne Leis­tung zeigt, wozu Berufs­aus­bil­dung auf hohem Niveau befä­higt.“ Auch Trai­ner Mar­co Pan­hölzl erfährt beson­de­re Aner­ken­nung: „Ohne sei­ne Arbeit, sei­ne Moti­va­ti­ons­kraft und sei­ne fach­li­che Prä­zi­si­on wäre die­ser Erfolg nicht denkbar.“

War­um die­ser Erfolg so wich­tig ist

Die Euro­S­kills sind eine Büh­ne, auf der euro­päi­sche Spit­zen­klas­se im Hand­werk und Dienst­leis­tungs­sek­tor sicht­bar wird. In Her­ning tra­ten jun­ge Fach­kräf­te aus über 30 Län­dern in 38 Dis­zi­pli­nen gegen­ein­an­der an.

Öster­reichs Talen­te konn­ten in vie­len Wett­be­wer­ben „über sich hin­aus­wach­sen“, selbst wenn nicht jede Leis­tung mit Medail­le belohnt wurde.

Für die BS Alt­müns­ter bedeu­tet dies: Sicht­bar­keit, Bestä­ti­gung der Aus­bil­dungs­qua­li­tät und Moti­va­ti­on für kom­men­de Lehrlinge.

Die Berufs­schu­le Alt­müns­ter gra­tu­liert allen Teilnehmer:innen ganz herz­lich – beson­ders Ele­na, der star­ken Ser­vice-Lehr­ling und natür­lich Han­nes Sortsch. Möge die­ser Erfolg noch vie­le Türen öff­nen – nicht nur für Han­nes, son­dern als Inspi­ra­ti­on für alle, die eine Aus­bil­dung mit Lei­den­schaft, Ein­satz und Exzel­lenz verfolgen.