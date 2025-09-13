Bei Schörf­ling am Atter­see hat die Poli­zei am Diens­tag­abend einen 37-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck aus dem Ver­kehr gezo­gen. Der Mann war alko­ho­li­siert und hat­te noch nie einen Führerschein.

Kontrolle auf der A1 Westautobahn

Der Vor­fall ereig­ne­te sich am 9. Sep­tem­ber 2025 gegen 20:25 Uhr. Der Len­ker war mit sei­nem Auto auf der A1 West­au­to­bahn von Wien kom­mend in Rich­tung Salz­burg unter­wegs, als er auf Höhe der Abfahrt Schörf­ling von der Poli­zei ange­hal­ten und kon­trol­liert wurde.

Kein Führerschein und Alkohol am Steuer

Bei der Über­prü­fung stell­ten die Beam­ten fest, dass der 37-Jäh­ri­ge noch nie im Besitz einer gül­ti­gen Lenk­be­rech­ti­gung war. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab zudem einen Wert von 0,82 Pro­mil­le. Die Poli­zis­ten unter­sag­ten dem Mann die Weiterfahrt.

Quel­le: LPD OÖ