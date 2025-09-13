Bei Schörfling am Attersee hat die Polizei am Dienstagabend einen 37-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war alkoholisiert und hatte noch nie einen Führerschein.
Kontrolle auf der A1 Westautobahn
Der Vorfall ereignete sich am 9. September 2025 gegen 20:25 Uhr. Der Lenker war mit seinem Auto auf der A1 Westautobahn von Wien kommend in Richtung Salzburg unterwegs, als er auf Höhe der Abfahrt Schörfling von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde.
Kein Führerschein und Alkohol am Steuer
Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige noch nie im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Ein durchgeführter Alkotest ergab zudem einen Wert von 0,82 Promille. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt.
