Bezirk Gmun­den. Mit dem Jah­res­pro­jekt „Ver­ges­sen spüt’s ned – Ver­ant­wor­tung tra­gen, Erin­ne­run­gen bewah­ren!“ leis­te­te die Land­ju­gend Gmun­den einen wich­ti­gen Bei­trag zur regio­na­len Erinnerungskultur.

Den Auf­takt bil­de­te die Teil­nah­me an der 80-jäh­ri­gen Befrei­ungs­fei­er des KZ Eben­see, bei der Pro­jekt­lei­te­rin Maria Aigner ein öffent­li­ches State­ment abgab. Im Anschluss besuch­te das Pro­jekt­team gemein­sam mit ihren Mit­glie­dern die Gedenk­stät­te Eben­see.

Im wei­te­ren Jah­res­ver­lauf folg­te ein The­men­ki­no im Stadt­thea­ter Gmun­den, sowie meh­re­re Aktio­nen mit Kin­dern im Rah­men von Feri­en­spie­len, bei denen The­men wie Aus­gren­zung und Gleich­be­rech­ti­gung krea­tiv auf­ge­ar­bei­tet wurden.

Das Herz­stück des Pro­jekts war die Podi­ums­dis­kus­si­on unter dem Titel „Ver­ges­sen spüt’s ned“. Im Mit­tel­punkt stan­den die per­sön­li­che Fami­li­en­ge­schich­te von Mag. Mar­tin Dax­ner sowie die gesell­schafts­po­li­ti­sche Ein­ord­nung durch Dr. Mari­on Wie­sin­ger. Mode­riert wur­de der Abend von Rhe­to­ri­ke­rin Michae­la Sand­mayr. Der offe­ne Aus­tausch und die vie­len Fra­gen aus dem Publi­kum zeig­ten, wie aktu­ell und berüh­rend das The­ma nach wie vor ist.

Beglei­tet wur­de das Pro­jekt durch den Insta­gram-Kanal @vergessen.spuets.ned, auf dem regel­mä­ßig Ver­an­stal­tun­gen doku­men­tiert und his­to­ri­sche Fak­ten zur Regi­on im Wis­sens­for­mat „Wuss­test du schon?“ geteilt wurden.