Schon am Frei­tag­abend, dem ers­ten Tag des dies­jäh­ri­gen Okto­ber­fests in Eben/Nachdemsee, bil­de­ten sich lan­ge Schlan­gen vor den Ein­gän­gen. Die Land­ju­gend Alt­müns­ter, Ver­an­stal­ter des Fes­tes, lock­te mit neu­er Bier­aus­wahl, bewähr­ter Stim­mung und einem beson­de­ren Moment beim Bieranstich.

Das Okto­ber­fest Eben/Nachdemsee star­te­te mit einer vol­len Hüt­te, war­ten­den Gäs­ten und der legen­dä­ren Weiß­wurst­par­ty. Bereits vor der offi­zi­el­len Ein­lass­zeit dräng­ten sich Besu­cher in Mas­sen an den Ein­gän­gen was zeigt, wie sehr die Ver­an­stal­tung im regio­na­len Ver­an­stal­tungs­ka­len­der ver­an­kert ist.

Zudem war in die­sem Jahr das Eggen­ber­ger Bier neu im Aus­schank. Märzen und Wild­schütz fan­den gro­ßen Anklang und Hubert Stöhr, Chef der Pri­vat­braue­rei Eggen­berg, unter­strich die regio­na­le Ver­bun­den­heit: „Schön, dass die Regi­on auf Bier aus der Regi­on setzt. Sol­che Initia­ti­ven unter­stüt­ze ich gerne.“

Der Höhe­punkt des Abends war zwei­fel­los der Bier­an­stich. Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer wag­te sich nach meh­re­ren ver­geb­li­chen Anläu­fen der letz­ten Jah­re mit Hil­fe von Pro­fi Stöhr, an den Zapf­hahn. Infol­ge­des­sen hall­te nach weni­gen Schlä­gen das tra­di­tio­nel­le „O’zapft is“ durchs Fest­zelt. Mit sicht­ba­rer Erleich­te­rung und einem Augen­zwin­kern bewies Pel­zer, dass Übung tat­säch­lich den Meis­ter macht.

Wei­ter­hin sorg­ten die Obleu­te Sarah Rau­ber und Jakob Pren­ner mit fast hun­dert Hel­fern für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf. Das jun­ge Team stemm­te ein Fest der Super­la­ti­ve, das weit über die Orts­gren­zen hinausstrahlte.

Auch Wett­be­wer­be durf­ten nicht feh­len. Die Land­ju­gend Gschwandt stell­te mit 45 Mit­glie­dern die größ­te Grup­pe und gewann ein Rip­per­les­sen im Land­gast­hof Säge­müh­le. Hubert Stöhr selbst spen­dier­te den Gäs­ten dazu ein frisch gezapf­tes Wild­schütz – eine Ges­te, die bes­tens ankam.

Natür­lich stan­den auch kuli­na­ri­sche Klas­si­ker im Mit­tel­punkt. Weiß­würs­te, Brezn und Bau­ern­krap­fen sorg­ten dafür, dass nie­mand hung­rig blieb. Das Bild eines Tisches vol­ler lachen­der Gäs­te mit Maß­krü­gen in der Hand und Brezn im Arm präg­te die Atmosphäre.

Musi­ka­lisch wur­de die Stim­mung mit der Band „Blech4Music“ ange­heizt. Ab 22 Uhr über­nahm „Rond­s­toa“ und brach­te das vol­le Zelt end­gül­tig zum Beben. Die Tanz­flä­che ver­wan­del­te sich in ein Meer aus fröh­li­chen Men­schen, die den Abend aus­ge­las­sen feierten.

Eine beson­de­re Note erhielt das Fest durch eine Pol­ter­par­ty im Bier­zelt. Mit Kon­fet­ti, Musik und anste­cken­der Freu­de ver­ab­schie­de­ten sich eini­ge Mädels vom Jung­ge­sel­lin­nen­le­ben – ein unver­gess­li­cher Moment zwi­schen Tra­di­ti­on und Moderne.

Zudem zeig­te sich, dass das Okto­ber­fest Eben/Nachdemsee eine Brü­cke zwi­schen Jung und Alt schlägt. Die jün­ge­ren Besu­cher genos­sen das Fei­ern bis in die Nacht, wäh­rend älte­re Gäs­te die gemüt­li­che Weiß­wurst­stim­mung schätzten.

„Den jun­gen Ver­an­stal­tern gebührt höchs­ter Respekt. Ein sol­ches Fest mit die­ser Pro­fes­sio­na­li­tät auf die Bei­ne zu stel­len, ist kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit“, mein­te ein begeis­ter­ter Besucher.

Auch wenn die Münch­ner Wiesn welt­be­rühmt ist, ließ ein Gast mit einem Lächeln ver­lau­ten: „Wir kön­nen es bes­ser.“ Die­ser Satz spie­gel­te den Stolz wider, der über dem gesam­ten Abend lag.

Am Ende bleibt ein kla­res Fazit: Die Land­ju­gend Alt­müns­ter hat mit dem dies­jäh­ri­gen Okto­ber­fest ein star­kes Aus­ru­fe­zei­chen gesetzt. Ein Fest vol­ler Emo­tio­nen, regio­na­lem Stolz und aus­ge­las­se­ner Lebensfreude.