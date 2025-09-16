Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 25. September 2025 herzlich zur neuen Ausgabe der „thursdays4jazz”-Konzerte mit dem CG Quartett ein. Die vier Musiker präsentieren einen abwechslungsreichen Abend zwischen Jazz, Pop und Soul mit eigenen Kompositionen.
Das Christian Groffner Quartett, kurz C.G.Q., wurde 2019 von dem Linzer Posaunisten Christian Groffner gemeinsam mit Pianist Hubert Gredler, Bassist Simon Schmollgruber und Schlagzeuger Lukas Böhm gegründet. Der 1991 geborene Groffner, der in Linz, Wien und Hamburg Jazzposaune studierte, verbindet als singender Posaunist eine jahrzehntelange Tradition, die von Jazz-Legenden wie Jack Teagarden und Frank Rosolino bis hin zu zeitgenössischen Künstlern wie Nils Landgren reicht.
Das Repertoire des Quartetts bewegt sich zwischen jazzig-groovigen Kompositionen im Stil von Jamie Cullum oder Gregory Porter, verträumten Balladen und swingenden Songs der 30er und 40er Jahre. Besonders spannend wird der Abend durch Auszüge aus einem speziellen Programm, das die vier Musiker im Auftrag des Literaturhaus Salzburg anlässlich des 100-jährigen Gedenkjahres von H.C. Artmann komponierten. Dabei ließen sie sich von den teils skurrilen, teils morbiden Texten des österreichischen Schriftstellers inspirieren und übertrugen deren atmosphärische Stimmungen in die entsprechende musikalische Sprache.
Die „thursdays4jazz”-Reihe wird von der ehrenamtlichen OKH-Jazzgruppe kuratiert und bietet regelmäßig hochwertige Jazzkonzerte in der intimen Atmosphäre des Kulturhauses. Der Abend verspricht eine gelungene Mischung aus traditionellem Jazz und zeitgenössischen Einflüssen, bei der sowohl Jazz-Kenner:innen als auch Neugierige auf ihre Kosten kommen.
Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist um 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkassa bzw. 10 Euro für Jugendliche. Weitere Infos und Tickets: www.okh.or.at/programm
