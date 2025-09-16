Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 25. Sep­tem­ber 2025 herz­lich zur neu­en Aus­ga­be der „thursdays4jazz”-Konzerte mit dem CG Quar­tett ein. Die vier Musi­ker prä­sen­tie­ren einen abwechs­lungs­rei­chen Abend zwi­schen Jazz, Pop und Soul mit eige­nen Kompositionen.

Das Chris­ti­an Groff­ner Quar­tett, kurz C.G.Q., wur­de 2019 von dem Lin­zer Posau­nis­ten Chris­ti­an Groff­ner gemein­sam mit Pia­nist Hubert Gred­ler, Bas­sist Simon Schmoll­gru­ber und Schlag­zeu­ger Lukas Böhm gegrün­det. Der 1991 gebo­re­ne Groff­ner, der in Linz, Wien und Ham­burg Jazz­po­sau­ne stu­dier­te, ver­bin­det als sin­gen­der Posau­nist eine jahr­zehn­te­lan­ge Tra­di­ti­on, die von Jazz-Legen­den wie Jack Tea­gar­den und Frank Roso­li­no bis hin zu zeit­ge­nös­si­schen Künst­lern wie Nils Land­gren reicht.

Das Reper­toire des Quar­tetts bewegt sich zwi­schen jaz­zig-groo­vi­gen Kom­po­si­tio­nen im Stil von Jamie Cul­lum oder Gre­go­ry Por­ter, ver­träum­ten Bal­la­den und swin­gen­den Songs der 30er und 40er Jah­re. Beson­ders span­nend wird der Abend durch Aus­zü­ge aus einem spe­zi­el­len Pro­gramm, das die vier Musi­ker im Auf­trag des Lite­ra­tur­haus Salz­burg anläss­lich des 100-jäh­ri­gen Gedenk­jah­res von H.C. Art­mann kom­po­nier­ten. Dabei lie­ßen sie sich von den teils skur­ri­len, teils mor­bi­den Tex­ten des öster­rei­chi­schen Schrift­stel­lers inspi­rie­ren und über­tru­gen deren atmo­sphä­ri­sche Stim­mun­gen in die ent­spre­chen­de musi­ka­li­sche Sprache.

Die „thursdays4jazz”-Reihe wird von der ehren­amt­li­chen OKH-Jazz­grup­pe kura­tiert und bie­tet regel­mä­ßig hoch­wer­ti­ge Jazz­kon­zer­te in der inti­men Atmo­sphä­re des Kul­tur­hau­ses. Der Abend ver­spricht eine gelun­ge­ne Mischung aus tra­di­tio­nel­lem Jazz und zeit­ge­nös­si­schen Ein­flüs­sen, bei der sowohl Jazz-Kenner:innen als auch Neu­gie­ri­ge auf ihre Kos­ten kommen.