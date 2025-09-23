Der Abwas­ser­ver­band Aurach­tal umfasst die drei Gemein­den Pins­dorf, Alt­müns­ter und Ohlsdorf.

In Pins­dorf, wo Bür­ger­meis­ter Jür­gen Berch­ta­ler zugleich als Obmann des Ver­bands tätig ist, betreibt der Ver­band zwei Pump­wer­ke. Eines davon wird von allen drei Gemein­den gemein­sam genutzt, das ande­re auf­grund der Lage von Pins­dorf und Ohls­dorf. Ziel der Pump­wer­ke ist es, das Abwas­ser aus den tie­fen gele­ge­nen Berei­chen des Aurach­tals zuver­läs­sig zum Haupt­samm­ler zu för­dern um es von dort zur Klär­an­la­ge des Rein­hal­te­ver­bands Traun­see Nord weiterleitet.

Nach­dem der Obmann die Grund­stücks­ver­hand­lun­gen erfolg­reich abge­schlos­sen hat­te, wur­den zwei Umwid­mungs­an­trä­ge in den Gemein­de­rä­ten beschlos­sen und vom Land Ober­ös­ter­reich geneh­migt. Mit der Errich­tung der PV-Modu­le an der Frei­flä­che liegt nun auch ein sicht­ba­res Ergeb­nis die­ses Pro­jekts vor. Die Finan­zie­rung der nach­hal­ti­gen Erwei­te­rung erfolgt nach einem abge­stimm­ten Kostenschlüssel.

Mit einer Spit­zen­leis­tung von rund 51 kWp speist die Anla­ge künf­tig nach­hal­ti­ge Ener­gie in das unmit­tel­bar dane­ben befind­li­che Pump­werk ein. Zusätz­lich wer­den die Schalt­zei­ten der Pum­pen nach und nach opti­miert, um die größt­mög­li­che Effi­zi­enz zu erzie­len. Laut Berech­nun­gen kön­nen so jähr­lich rund 65.000 kWh Strom erzeugt und etwa 334 Ton­nen CO₂ ein­ge­spart wer­den – das ent­spricht etwa 65 % des Ener­gie­be­darfs des Pumpwerks.

Die Bür­ger­meis­ter­kol­le­gin Ines Mir­la­cher und Bür­ger­meis­ter Jür­gen Berch­ta­ler freu­en sich, dass die von der in Pins­dorf ansäs­si­gen „Strom­werk­statt“ errich­te­te Anla­ge bald in Betrieb gehen wird.