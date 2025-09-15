In Alt­müns­ter fand am Wochen­en­de eine groß­an­ge­leg­te Pflicht­be­reichs­übung statt. Dabei wur­de ein schwe­rer Bus­un­fall am Grasberg mit zahl­rei­chen Ver­letz­ten rea­lis­tisch nach­ge­stellt, um das Zusam­men­spiel von Feu­er­wehr und Ret­tungs­diens­ten zu trainieren.

Die Aus­bild­ner der Feu­er­wehr Alt­müns­ter hat­ten eine kom­ple­xe Ein­satz­la­ge vor­be­rei­tet. Ange­nom­men wur­de ein Bus mit 25 Insas­sen, der nach einem Fahr­feh­ler von der Berg­stra­ße abkam, einen ent­ge­gen­kom­men­den PKW streif­te und mit ihm den Hang hin­ab­stürz­te. Der Bus kam auf dem Fahr­zeug zu lie­gen und fing Feuer.

Die Übung begann bereits am frü­hen Vor­mit­tag im Sicher­heits­zen­trum Alt­müns­ter, wo die Sta­tis­ten von einer Mit­ar­bei­te­rin des Roten Kreuz mit rea­lis­ti­schen Wun­den „ver­sorgt“ wurden.

Zunächst rück­te das Rote Kreuz mit einem Groß­auf­ge­bot an. Kurz dar­auf tra­fen die Feu­er­weh­ren Alt­müns­ter, Neu­kir­chen, Reindl­mühl und Eben/Nachdemsee ein. Für die Ber­gungs­ar­bei­ten wur­de zusätz­lich die Feu­er­wehr Vöck­la­bruck mit dem Kran ange­for­dert. Ins­ge­samt stan­den 18 Feu­er­wehr­fahr­zeu­ge mit 76 Kräf­ten sowie 7 Ret­tungs­wa­gen mit 20 Sani­tä­tern im Einsatz.

Flo­ri­an Gru­ber, der gemein­sam mit dem Aus­bild­ner­team die Übung plan­te, erklär­te: „Die Vor­be­rei­tung dau­er­te fast ein Jahr. Wir muss­ten ein Grund­stück am Grasberg orga­ni­sie­ren, einen Bus beschaf­fen und 27 Sta­tis­ten ein­bin­den.“ Die­se Sta­tis­ten spiel­ten ihre Rol­len ein­drucks­voll, schrien panisch um Hil­fe und stell­ten Ver­let­zun­gen rea­lis­tisch dar. Unter ihnen befan­den sich auch Kin­der und eine Frau kurz vor der Entbindung.

Die Ein­satz­lei­ter der Feu­er­wehr Alt­müns­ter und des Roten Kreu­zes behiel­ten trotz der anspruchs­vol­len Lage den Über­blick. Sie sorg­ten für kla­re Befeh­le und eine geord­ne­te Abar­bei­tung des Sze­na­ri­os. Feu­er­wehr Ein­satz­lei­ter Mar­tin Hal­ver fass­te zusam­men: „Das Team­work war her­vor­ra­gend, obwohl nur weni­ge zuvor vom Übungs­sze­na­rio wussten.“

Zunächst muss­ten die Ver­letz­ten geret­tet und ver­sorgt wer­den. Sani­tä­ter brach­ten sie in Sicher­heit und behan­del­ten sie pro­fes­sio­nell. Ein Sta­tist berich­te­te danach: „Ich war über­rascht, wie schnell und rou­ti­niert die Hel­fer reagier­ten.“ Erst nach­dem alle Opfer in Sicher­heit waren, began­nen die Ber­gungs­ar­bei­ten der Fahr­zeu­ge, die gemein­sam mit der Feu­er­wehr Vöck­la­bruck durch­ge­führt wurden.

Bezirks­ret­tungs­kom­man­dant-Stell­ver­tre­ter Ste­fan Ben­da beton­te den Wert sol­cher Übun­gen: „Wir haben zum Glück sel­ten sol­che Groß­scha­dens­er­eig­nis­se. Daher sind sol­che The­men wich­ti­ge Trai­nings­mög­lich­kei­ten.“ Auch Chris­ti­an Gru­ber, Kom­man­dant der FF Alt­müns­ter, unter­strich: „Die hohe Zahl an Ver­letz­ten war eine Her­aus­for­de­rung, doch die Abläu­fe waren vorbildlich.“

Zahl­rei­che Zaun­gäs­te ver­folg­ten die Übung im abge­sperr­ten Beob­ach­tungs­be­reich. Unter ihnen befand sich auch Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer. Er lob­te die Arbeit der Ein­satz­kräf­te aus­drück­lich: „Ich bin stolz, dass wir vier Feu­er­weh­ren haben, die ein sol­ches Sze­na­rio auf höchs­tem Niveau meis­tern. In Alt­müns­ter kann sich die Bevöl­ke­rung sicher fühlen.“

Ein Stör­fak­tor war kurz­zei­tig ein Gaf­fer, der mit dem Han­dy Auf­nah­men mach­te und den Ein­satz behin­der­te. Auch die­ses Detail ver­deut­lich­te die Rea­li­tät des Geschehens.

Die Nach­be­spre­chung fand am Gmund­ner­berg statt. Dort dank­te die Feu­er­wehr allen Betei­lig­ten – dem Roten Kreuz, der Fir­ma Raf­fels­ber­ger für den Trans­port des Bus­ses, der Fami­lie Gru­ber für die Bereit­stel­lung des Grund­stücks, der Fir­ma Dan­ner sowie den zahl­rei­chen Sta­tis­ten. Den kame­rad­schaft­li­chen Aus­klang bil­de­te eine Stär­kung im Gast­haus Urzn.

Ins­ge­samt zeig­te die Übung ein­drucks­voll, wie wich­tig Vor­be­rei­tung und Zusam­men­ar­beit im Ernst­fall sind. Feu­er­wehr und Ret­tungs­diens­te demons­trier­ten, dass sie auch für schwie­ri­ge Situa­tio­nen bes­tens gewapp­net sind.