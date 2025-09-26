Eine auf­ga­ben­rei­che Übung samt Unter­stüt­zung aus der Nach­bar­ge­mein­de Bad Ischl galt es kürz­lich für die Kräf­te der FF Bad Goi­sern abzuarbeiten:

Ange­nom­men wur­de ein Brand bei einer E‑Ladestation in der Tief­ga­ra­ge des Vivea-Gesund­heits­ho­tels in Bad Goi­sern. Neben der eigent­li­chen Brand­be­kämp­fung galt es auch noch nach meh­re­ren Ver­miss­ten zu suchen und die­se zu ret­ten. Gleich meh­re­re Atem­schutz­trupps kamen hier­bei zum Ein­satz, wel­che sich unter erschwer­ten Bedin­gun­gen in dem (künst­lich) ver­rauch­ten Objekt zurecht­fin­den muss­ten. Alle Ver­miss­ten konn­ten schließ­lich auf­ge­fun­den und zügig mit­tels Schleif­korb­tra­gen nach drau­ßen „geret­tet“ wer­den. Hier­bei kam auch die Hub­ret­tungs­büh­ne zum Ein­satz, um Per­so­nen in Sicher­heit zu brin­gen. Rich­tig beein­dru­cken konn­te auch das neue Lösch-Unter­stüt­zungs­fahr­zeug (LUF) der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl, mit dem bin­nen kür­zes­ter Zeit der gesam­te Rauch aus der Tief­ga­ra­ge gebla­sen wer­den konn­te. Die Wie­der­be­fül­lung der ver­brauch­ten Atem­luft­fla­schen erfolg­te im Anschluss beim Stütz­punkt-Atem­schutz­fahr­zeug der FF Bad Goisern.

Ein ganz beson­de­rer Dank gilt den Ver­ant­wort­li­chen des Gesund­heits­ho­tels, wel­che die­se rea­lis­ti­sche Übung ermög­licht und als Wert­schät­zung für die Leis­tung der Feu­er­wehr­kräf­te auch noch zu einer stär­ken­den Jau­se ein­ge­la­den hat­ten. Dan­ke auch an die Kame­ra­den aus Bad Ischl für deren Unter­stüt­zung und Vor­stel­lung des neu­en Einsatzgeräts.