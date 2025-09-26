Eine aufgabenreiche Übung samt Unterstützung aus der Nachbargemeinde Bad Ischl galt es kürzlich für die Kräfte der FF Bad Goisern abzuarbeiten:
Angenommen wurde ein Brand bei einer E‑Ladestation in der Tiefgarage des Vivea-Gesundheitshotels in Bad Goisern. Neben der eigentlichen Brandbekämpfung galt es auch noch nach mehreren Vermissten zu suchen und diese zu retten. Gleich mehrere Atemschutztrupps kamen hierbei zum Einsatz, welche sich unter erschwerten Bedingungen in dem (künstlich) verrauchten Objekt zurechtfinden mussten. Alle Vermissten konnten schließlich aufgefunden und zügig mittels Schleifkorbtragen nach draußen „gerettet“ werden. Hierbei kam auch die Hubrettungsbühne zum Einsatz, um Personen in Sicherheit zu bringen. Richtig beeindrucken konnte auch das neue Lösch-Unterstützungsfahrzeug (LUF) der Hauptfeuerwache Bad Ischl, mit dem binnen kürzester Zeit der gesamte Rauch aus der Tiefgarage geblasen werden konnte. Die Wiederbefüllung der verbrauchten Atemluftflaschen erfolgte im Anschluss beim Stützpunkt-Atemschutzfahrzeug der FF Bad Goisern.
Ein ganz besonderer Dank gilt den Verantwortlichen des Gesundheitshotels, welche diese realistische Übung ermöglicht und als Wertschätzung für die Leistung der Feuerwehrkräfte auch noch zu einer stärkenden Jause eingeladen hatten. Danke auch an die Kameraden aus Bad Ischl für deren Unterstützung und Vorstellung des neuen Einsatzgeräts.
