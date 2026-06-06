Du bist mindestens 8 Jahre alt und möchtest in den Sommerferien etwas ganz Besonderes erleben? Dann heißt es auch heuer wieder. Manege frei beim Ferienzirkus der Sektion Muhfit der Sportunion Gmunden!

Kinder und Jugendliche erwartet eine spannende Ferienwoche voller Bewegung, Kreativität und Zirkusspaß. Ob Einradfahren, Luftakrobatik oder Jonglieren, beim Ferienzirkus können die Teilnehmer/innen verschiedenste Zirkuskünste ausprobieren, Neues lernen und gemeinsam tolle Tricks einüben. Dabei stehen Spaß, Bewegung und Gemeinschaft im Mittelpunkt.

Der Ferienzirkus findet in den ersten beiden Ferienwochen statt:

1. Ferienwoche: 13. bis 17. Juli 2026

2. Ferienwoche: 20. bis 24. Juli 2026

Zeiten:

Montag bis Donnerstag: 9:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr

Freitag: 9:00–12:00 Uhr

Wichtiger Hinweis: Für die 1. Ferienwoche sind nur noch Nachmittagsplätze verfügbar!

Die Anmeldung ist jederzeit möglich unter:

muhfit@sportunion-gmunden.at

Die Sektion Muhfit freut sich auf viele motivierte Nachwuchsartist:innen und unvergessliche Ferienmomente voller Bewegung und Begeisterung!