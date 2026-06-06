Fußwallfahrt nach Maria Attersee am Sonntag, 14. Juni 2026
Treffpunkt: 5:00 Uhr vor der Basilika Puchheim
Schifffahrt: 8:30 Uhr Überfahrt von Schörfling nach Attersee
Gottesdienst: ca. 9:45 Uhr in der Kirche Maria Attersee mit Pfarrer Fritz Vystrcil
Die Wallfahrt findet nur bei trockenem Wetter statt.
Maria-Hilf-Fest am Sonntag, 21. Juni 2026
9:30 Hochamt, Zelebrant & Festpredigt: Dr. Klaus Sonnleitner, Propst des Stiftes St. Florian, Musik: Spatzenmesse von Wolfgang Amadeus Mozart Kirchenchor und Orchester Maria Puchheim
13:30 Eucharistische Anbetung & Rosenkranz
14:30 Festpredigt, P. Fritz Vystrcil, Rektor des Klosters Maria Puchheim
Prozession mit dem Gnadenbild der Mutter von der Immerwährenden Hilfe
Zur Mitfeier laden die Redemptoristen vom Kloster Puchheim herzlich ein!
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