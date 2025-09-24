Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter lädt am Sams­tag, 4. Okto­ber 2025, von 08.00 bis 11.30 Uhr herz­lich zum Ern­te- & Bau­ern­markt am Markt­platz ein. Unter dem Mot­to „Das bie­tet der Herbst“ wird der Platz zum Treff­punkt für alle, die regio­na­le Köst­lich­kei­ten, Natur­pro­duk­te und ein bun­tes Rah­men­pro­gramm genie­ßen möchten.

Die Besu­cher dür­fen sich auf ein viel­fäl­ti­ges Ange­bot hei­mi­scher Direkt­ver­mark­ter freu­en: Von fri­schen Eiern und Nudeln über Milch- und Fleisch­pro­duk­te bis hin zu Säf­ten und sai­so­na­len Spe­zia­li­tä­ten gibt es alles, was der Herbst an Genüs­sen bereit­hält. Zudem kön­nen Pflan­zen­schät­ze und Ess­ba­res aus der Natur mit­ge­bracht und prä­sen­tiert werden.

Auch die jun­gen Gäs­te kom­men nicht zu kurz: Pony­rei­ten, Hasen strei­cheln, Hüh­ner füt­tern und wei­te­re Akti­vi­tä­ten sor­gen für ein abwechs­lungs­rei­ches Kin­der­pro­gramm. Ein beson­de­res High­light ist der Saft­ma­cher, der aus mit­ge­brach­ten Äpfeln und Bir­nen direkt vor Ort fri­schen Saft presst. Für die­sen Ser­vice wird um eine Anmel­dung unter 0664/88 59 73 47 gebeten

Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter stellt allen Aus­stel­lern kos­ten­lo­se Tische zur Ver­fü­gung, der Ein­tritt für Besu­cher ist selbst­ver­ständ­lich frei.