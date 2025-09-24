Die Marktgemeinde Altmünster lädt am Samstag, 4. Oktober 2025, von 08.00 bis 11.30 Uhr herzlich zum Ernte- & Bauernmarkt am Marktplatz ein. Unter dem Motto „Das bietet der Herbst“ wird der Platz zum Treffpunkt für alle, die regionale Köstlichkeiten, Naturprodukte und ein buntes Rahmenprogramm genießen möchten.
Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot heimischer Direktvermarkter freuen: Von frischen Eiern und Nudeln über Milch- und Fleischprodukte bis hin zu Säften und saisonalen Spezialitäten gibt es alles, was der Herbst an Genüssen bereithält. Zudem können Pflanzenschätze und Essbares aus der Natur mitgebracht und präsentiert werden.
Auch die jungen Gäste kommen nicht zu kurz: Ponyreiten, Hasen streicheln, Hühner füttern und weitere Aktivitäten sorgen für ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Ein besonderes Highlight ist der Saftmacher, der aus mitgebrachten Äpfeln und Birnen direkt vor Ort frischen Saft presst. Für diesen Service wird um eine Anmeldung unter 0664/88 59 73 47 gebeten
Die Marktgemeinde Altmünster stellt allen Ausstellern kostenlose Tische zur Verfügung, der Eintritt für Besucher ist selbstverständlich frei.
Schreibe einen Kommentar