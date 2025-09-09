Vöck­la­bruck. In einer span­nen­den und emo­tio­na­len Lan­des­meis­ter­schaft für Ampu­tier­te in Vöck­la­bruck hat Erwin Lei­bets­eder, ein neu­er Spie­ler im Team UBSV Attnang/Vöcklabruck, den Titel gewon­nen. Dies mar­kiert einen bedeu­ten­den Erfolg für den Sport­ler und den Verein.

Fina­le gegen Man­fred Eisenknapp

Im ent­schei­den­den Spiel trat Lei­bets­eder gegen den letzt­jäh­ri­gen Meis­ter Man­fred Eisen­knapp an. Der Wett­kampf war hart umkämpft, und Lei­bets­eder konn­te schließ­lich den Sieg errin­gen. Dies ist beson­ders bemer­kens­wert, da er erst kürz­lich zum Ver­ein gesto­ßen ist und bereits in sei­ner ers­ten Sai­son einen Meis­ter­ti­tel gewin­nen konn­te. Die­ser Erfolg erin­nert an Andre­as Rei­ter, der vor zwei Jah­ren unter ähn­li­chen Umstän­den eben­falls den Titel gewann.

Ergeb­nis A‑Bewerb:

und OÖ .-Tennis Landesmeister

Erwin LEI­BETS­EDER UBSV Attnang/Vöcklabruck Ebensee Man­fred EISEN­KNAPP UBSV Attnang/Vöcklabruck Desselbrunn Ger­hard JAGSCH ASKÖ SV Franck­vier­tel Linz Freistadt Wer­ner MOTZ UBSV Attnang/Vöcklabruck See­wal­chen a.A.

(10. Teilnehmer)

B‑Bewerb: Andre­as Rei­ter siegt

Im B‑Bewerb der Lan­des­meis­ter­schaft fand ein span­nen­des Duell zwi­schen Andre­as Rei­ter und Chris­ti­an Kröhn statt. Rei­ter, der eben­falls erst vor kur­zem zum Ver­ein kam, zeig­te her­vor­ra­gen­de Leis­tun­gen und konn­te das Spiel für sich ent­schei­den. Die­se Erfol­ge unter­strei­chen die star­ke Wett­be­werbs­fä­hig­keit und das Talent inner­halb des Vereins.

Ergeb­nis B‑Bewerb:

Andre­as REI­TER UBSV Attnang/Vöcklabruck Schwanenstadt Chris­ti­an KRÖHN UBSV Attnang/Vöcklabruck Steyr Erwin LANG­BAU­ER UBSV Attnang/Vöcklabruck Steyr Georg BAU­ER UBSV Attnang/Vöcklabruck Wei­ßen­kir­chen a. d. Traun

Domi­nik Alt­mann ver­tei­digt Titel

Ein wei­te­rer Höhe­punkt der Meis­ter­schaft war die Titel­ver­tei­di­gung von Domi­nik Alt­mann. Er zeig­te eine beein­dru­cken­de Leis­tung in sei­nen Ein­zel­spie­len und schaff­te es, auch in kri­ti­schen Momen­ten des Spiels die Ober­hand zu behal­ten. Alt­mann hat­te jedoch im Dop­pel mit sei­nem Part­ner Chris­ti­an Öllin­ger nicht das glei­che Glück und muss­te sich im Fina­le geschla­gen geben.

Ergeb­nis Her­ren-Ein­zel Mentalbehinderte:

und OÖ .-Landesmeister

Domi­nik ALT­MANN UBSV Attnang/Vöcklabruck Regau Johann Wie­ser BSV BBRZ Linz Linz Micha­el TRNK BSV BBRZ Linz Linz (7. Teilnehmer)

Inte­gra­ti­on von Men­tal­be­hin­der­ten Sportler/innen

Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist die Ent­schei­dung, die Lan­des­meis­ter­schaft in die­sem Jahr erneut in Zusam­men­ar­beit mit den Men­tal­be­hin­der­ten Sportler/innen durch­zu­füh­ren. Die­se Initia­ti­ve wur­de von vie­len Betei­lig­ten als gro­ßer Erfolg gewer­tet, ein­schließ­lich des Prä­si­den­ten des TC Vöck­la­bruck, Ste­fan Hitz­fel­der. Sol­che Inte­gra­ti­ons­pro­jek­te för­dern nicht nur den Sport, son­dern auch den Gemein­schafts­sinn und das Ver­ständ­nis zwi­schen den Athleten.

Fazit

Die OÖ. Ten­nis Lan­des­meis­ter­schaft für Ampu­tier­te war ein vol­ler Erfolg, sowohl in sport­li­cher als auch in gemein­schaft­li­cher Hin­sicht. Erwin Lei­bets­eder hat mit sei­nem Sieg ein star­kes Zei­chen gesetzt und zeigt, dass auch neue Spie­ler im Ver­ein gro­ße Erfol­ge erzie­len kön­nen. Die Inte­gra­ti­on von Men­tal­be­hin­der­ten Sportler/innen in die­se Ver­an­stal­tung hebt die gesell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung des Sports her­vor und för­dert ein inklu­si­ves Umfeld. Sol­che Ereig­nis­se sind nicht nur wich­tig für die Ath­le­ten, son­dern auch für die gesam­te Gemeinschaft.