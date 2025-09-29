Mon­tag­abend kam es zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall in Traun­kir­chen. Ein Auto stürz­te meh­re­re Meter tief in ein Bach­bett. Der Len­ker war dabei im Fahr­zeug eingeschlossen.

Am 29. Sep­tem­ber 2025 wur­den in den Abend­stun­den meh­re­re Feu­er­weh­ren zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall alar­miert. Ein PKW kam aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che von der Fahr­bahn ab, über­schlug sich und blieb auf dem Dach in einem Bach­bett lie­gen. Der Len­ker war im Fahr­zeug ein­ge­schlos­sen. Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr ver­sorg­ten den Mann umge­hend, befrei­ten ihn mit­hil­fe von tech­ni­schem Gerät und über­ga­ben ihn dem Ret­tungs­dienst. Nach der Erst­ver­sor­gung wur­de der Ver­letz­te ins Kran­ken­haus gebracht.

Schwierige Bergung, stundenlanger Einsatz

Da das Auto in schwie­ri­ger Lage im Bach­bett zum Still­stand kam, wur­de zusätz­lich das Wech­sel­la­de­fahr­zeug (WLF) der FF Alt­müns­ter ange­for­dert. Mit ver­ein­ten Kräf­ten konn­te das Unfall­fahr­zeug schließ­lich aus dem Bach­bett geho­ben und gesi­chert abge­stellt werden.

Der Ein­satz gestal­te­te sich zeit- und arbeits­in­ten­siv. Dank der guten Zusam­men­ar­beit aller betei­lig­ten Ein­satz­kräf­te konn­te die Situa­ti­on nach meh­re­ren Stun­den erfolg­reich abge­schlos­sen wer­den, berich­tet die Feu­er­wehr Traunkirchen.