Montagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Traunkirchen. Ein Auto stürzte mehrere Meter tief in ein Bachbett. Der Lenker war dabei im Fahrzeug eingeschlossen.
Am 29. September 2025 wurden in den Abendstunden mehrere Feuerwehren zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Ein PKW kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Bachbett liegen. Der Lenker war im Fahrzeug eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgten den Mann umgehend, befreiten ihn mithilfe von technischem Gerät und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht.
Schwierige Bergung, stundenlanger Einsatz
Da das Auto in schwieriger Lage im Bachbett zum Stillstand kam, wurde zusätzlich das Wechselladefahrzeug (WLF) der FF Altmünster angefordert. Mit vereinten Kräften konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem Bachbett gehoben und gesichert abgestellt werden.
Der Einsatz gestaltete sich zeit- und arbeitsintensiv. Dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Einsatzkräfte konnte die Situation nach mehreren Stunden erfolgreich abgeschlossen werden, berichtet die Feuerwehr Traunkirchen.
