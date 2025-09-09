Vöcklabruck. Unter dem Motto „Hands On – wir packen’s an” ging die achte Ausgabe der Kinderuni „KeKademy” im OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck in eine neue Runde. Von 1. bis 4. September schnupperten Kinder aus mehr als 100 Familien in 34 Lehrveranstaltungen Universitätsluft. 23 Kursleiter:innen sorgten für ein abwechslungsreiches Programm und boten den jungen Studierenden praktische Einblicke in Wissenschaft, Kunst und Technik.
Vom Sonnendrucklabor über Tontechnik, Fahrradreparatur, Improvisationstheater, Stadtplanung und Holzwerkstatt war für alle etwas dabei. Der Erfolg des Projekts gibt den beiden Organisatorinnen Eva Svager und Susanne Binder recht. Viele der Kurse waren restlos ausverkauft.
„Für mich ist das Projekt aus vielen Gründen wichtig: Weil sich die Kinder an Neues wagen, über sich hinauswachsen und an Selbstvertrauen gewinnen können. Es freut mich besonders, dass mit dem Aktivpass wieder einige Kinder unsere Bildungsangebote kostenlos nutzen konnten, die sonst keinen Zugang dazu gehabt hätten. Nicht zuletzt haben die Kinder einfach Spaß in den Kursen und den Eltern wird die Berufstätigkeit während der Ferien erleichtert.”, resümiert Eva Svager. „Besonders schön finde ich auch die Kooperationen – der Aktivpass wird durch die finanzielle Unterstützung der Tafelrunde möglich gemacht und das vegetarische Mittagessen wird von Jugendlichen und Sozialpädagog:innen der ‚Initiative Integrative Wege zur Arbeit‘ (IWA) gezaubert.”, ergänzt Susanne Binder.
Das kreative Umfeld des OKH mit den unterschiedlichen und gut ausgestatteten Räumlichkeiten bietet der Experimentierfreude und dem praktischen Lernen eine ideale Umgebung. Durch die Einbindung regionaler Workshopleiter:innen wurde gleichzeitig das vielfältige Wissen vor der Haustür sichtbar gemacht.
Den Abschluss bildete das traditionelle Fest am Donnerstagabend, bei dem Kinder, Familien und Lehrende gemeinsam die ereignisreiche Woche feierten.
Ein großer Dank gilt auch dieses Jahr wieder den Sponsoren der Kekademy: der Raiffeisenbank Region Vöcklabruck, der Firma ASAK und der Vöcklabrucker Tafelrunde, dem Architekturbüro NONCONFORM und der Tischlerei von Bernhard Dorfner. Dieser lud die Kinder dazu ein, in seinem Betrieb das Tischlerhandwerk näher kennenzulernen und selbst auszuprobieren.
