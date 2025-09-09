Vöck­la­bruck. Unter dem Mot­to „Hands On – wir packen’s an” ging die ach­te Aus­ga­be der Kin­der­uni „KeKa­de­my” im OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck in eine neue Run­de. Von 1. bis 4. Sep­tem­ber schnup­per­ten Kin­der aus mehr als 100 Fami­li­en in 34 Lehr­ver­an­stal­tun­gen Uni­ver­si­täts­luft. 23 Kursleiter:innen sorg­ten für ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm und boten den jun­gen Stu­die­ren­den prak­ti­sche Ein­bli­cke in Wis­sen­schaft, Kunst und Technik.

Vom Son­nen­druck­la­bor über Ton­tech­nik, Fahr­rad­re­pa­ra­tur, Impro­vi­sa­ti­ons­thea­ter, Stadt­pla­nung und Holz­werk­statt war für alle etwas dabei. Der Erfolg des Pro­jekts gibt den bei­den Orga­ni­sa­to­rin­nen Eva Sva­ger und Susan­ne Bin­der recht. Vie­le der Kur­se waren rest­los ausverkauft.

„Für mich ist das Pro­jekt aus vie­len Grün­den wich­tig: Weil sich die Kin­der an Neu­es wagen, über sich hin­aus­wach­sen und an Selbst­ver­trau­en gewin­nen kön­nen. Es freut mich beson­ders, dass mit dem Aktiv­pass wie­der eini­ge Kin­der unse­re Bil­dungs­an­ge­bo­te kos­ten­los nut­zen konn­ten, die sonst kei­nen Zugang dazu gehabt hät­ten. Nicht zuletzt haben die Kin­der ein­fach Spaß in den Kur­sen und den Eltern wird die Berufs­tä­tig­keit wäh­rend der Feri­en erleich­tert.”, resü­miert Eva Sva­ger. „Beson­ders schön fin­de ich auch die Koope­ra­tio­nen – der Aktiv­pass wird durch die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung der Tafel­run­de mög­lich gemacht und das vege­ta­ri­sche Mit­tag­essen wird von Jugend­li­chen und Sozialpädagog:innen der ‚Initia­ti­ve Inte­gra­ti­ve Wege zur Arbeit‘ (IWA) gezau­bert.”, ergänzt Susan­ne Binder.

Das krea­ti­ve Umfeld des OKH mit den unter­schied­li­chen und gut aus­ge­stat­te­ten Räum­lich­kei­ten bie­tet der Expe­ri­men­tier­freu­de und dem prak­ti­schen Ler­nen eine idea­le Umge­bung. Durch die Ein­bin­dung regio­na­ler Workshopleiter:innen wur­de gleich­zei­tig das viel­fäl­ti­ge Wis­sen vor der Haus­tür sicht­bar gemacht.

Den Abschluss bil­de­te das tra­di­tio­nel­le Fest am Don­ners­tag­abend, bei dem Kin­der, Fami­li­en und Leh­ren­de gemein­sam die ereig­nis­rei­che Woche feierten.

Ein gro­ßer Dank gilt auch die­ses Jahr wie­der den Spon­so­ren der Keka­de­my: der Raiff­ei­sen­bank Regi­on Vöck­la­bruck, der Fir­ma ASAK und der Vöck­la­bru­cker Tafel­run­de, dem Archi­tek­tur­bü­ro NON­CON­FORM und der Tisch­le­rei von Bern­hard Dorf­ner. Die­ser lud die Kin­der dazu ein, in sei­nem Betrieb das Tisch­ler­hand­werk näher ken­nen­zu­ler­nen und selbst auszuprobieren.