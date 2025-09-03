Wien/Schörfling — FPÖ-Gesund­heits­spre­cher NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak aus Schörf­ling zeig­te sich ange­sichts der aktu­el­len Anfra­ge­be­ant­wor­tung des Sozi­al­mi­nis­te­ri­ums zu den Impf­scha­dens­mel­dun­gen besorgt:

„Seit Beginn der Coro­na-Imp­fun­gen wur­den 2.655 Anträ­ge auf Aner­ken­nung eines Impf­scha­dens gestellt. Doch nur 735 wur­den aner­kannt, wäh­rend 1.527 Betrof­fe­ne abge­wie­sen wur­den und 393 Fäl­le noch immer in Bear­bei­tung sind. Beson­ders erschüt­ternd: Trotz der mas­si­ven Ver­spre­chun­gen an die Bevöl­ke­rung haben vie­le Geschä­dig­te mona­te­lan­ge War­te­zei­ten – im Schnitt 230 Tage – zu erdulden.“

Von den aner­kann­ten Fäl­len erhiel­ten die Opfer 400 Pau­schal­ent­schä­di­gun­gen, 193 Beschä­dig­ten­ren­ten, 75 befris­te­te Ren­ten sowie 62 Fäl­le ohne Ren­ten­an­spruch. Zusätz­lich wur­den Sterbe‑, Wit­wen- und Wai­sen­ren­ten aus­be­zahlt. „Das zeigt klar, dass es sehr wohl eine erheb­li­che Zahl schwe­rer Impf­schä­den gibt. Gleich­zei­tig bele­gen die hohen Ableh­nungs­quo­ten, dass das Ver­fah­ren weder nie­der­schwel­lig noch opfer­freund­lich ist“, kri­ti­sier­te Kaniak.

Dar­über hin­aus wies Kani­ak dar­auf hin, dass zahl­rei­che Impf­schä­den gar nicht erfasst oder gemel­det wur­den – vie­le Betrof­fe­ne scheu­ten den Antrag oder erhiel­ten kei­ne aus­rei­chen­de Infor­ma­ti­on über ihre Rech­te. „Wir brau­chen daher drin­gend eine Nach­mel­de­frist für bis­her nicht ein­ge­brach­te Fäl­le und eine Revi­si­ons­mög­lich­keit für abge­lehn­te Anträ­ge, damit den Geschä­dig­ten tat­säch­lich Gerech­tig­keit wider­fährt“, so der FPÖ-Gesundheitssprecher.

„Die Betrof­fe­nen sind kei­ne Bitt­stel­ler, son­dern Opfer eines staat­lich mas­siv bewor­be­nen Impf­pro­gramms, das bis zur Impf­pflicht reich­te. Sie haben Anspruch auf eine fai­re und rasche Ent­schä­di­gung – ohne Hür­den und Ver­schlep­pung. Es ist höchs­te Zeit, dass die Bun­des­re­gie­rung end­lich han­delt und die­sen Men­schen Gerech­tig­keit wider­fah­ren lässt“, so Kani­ak abschließend.