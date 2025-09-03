Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 16. Sep­tem­ber 2025 herz­lich zur Lesung mit Franz­obel ein. Der in Vöck­la­bruck gebo­re­ne Best­sel­ler­au­tor prä­sen­tiert sein neu­es­tes Werk „Hun­dert Wör­ter für Schnee“. Mode­riert wird die Ver­an­stal­tung von Bri­git­te Kase­rer vom Zol­nay Verlag.

Franz­obel, bür­ger­lich Franz Ste­fan Griebl, gilt als einer der pro­duk­tivs­ten und expe­ri­men­tier­freu­digs­ten Autor:innen Öster­reichs. Der 1967 in Vöck­la­bruck gebo­re­ne Schrift­stel­ler ver­eint in sei­nen Roma­nen, Thea­ter­stü­cken und Libret­ti Sprach­witz mit gesell­schaft­li­cher Kri­tik. Sei­ne Wer­ke sind geprägt von absur­dem Humor, lite­ra­ri­scher Avant­gar­de und einer Lust am sprach­li­chen Experiment.

Mit Roma­nen wie „Die Kraut­flut” (Bach­mann-Preis 1995), „Das Floß der Medu­sa” oder „Die Erobe­rung Ame­ri­kas” hat sich Franz­obel als Grenz­gän­ger zwi­schen Hoch­kul­tur und Popu­lär­kul­tur eta­bliert. Sein Stil ver­bin­det Ele­men­te des phan­tas­ti­schen Rea­lis­mus mit Sprach­spiel. Dabei erweist er sich als „Meis­ter aller lite­ra­ri­schen Gen­res” – vom Kin­der­buch über Kri­mis bis zum epi­schen Großroman.

In „Hun­dert Wör­ter für Schnee“ erzählt Franz­obel die aben­teu­er­li­che Geschich­te der Erobe­rung des Nord­pols. Im Herbst 1897 bringt der US-ame­ri­ka­ni­sche Ent­de­cker und Aben­teu­rer Robert Peary sechs Inu­g­huit, so der Name der im Nor­den Grön­lands leben­den Men­schen, auf einem Dampf­schiff nach New York. Unter­sucht sol­len sie wer­den, vor allem aber aus­ge­stellt und her­ge­zeigt. Vier von ihnen ster­ben schnell an Tuber­ku­lo­se, einer wird zurück­ge­bracht – der neun­jäh­ri­ge Minik aber bleibt. Sei­ne Geschich­te – Tau­fe, Schu­le, betrü­ge­ri­scher Pfle­ge­va­ter, Flucht – sorgt für Schlag­zei­len. In Franz­obels Roman wird Minik nicht nur zum Spiel­ball zwi­schen der zivi­li­sier­ten ame­ri­ka­ni­schen Kul­tur und der angeb­lich pri­mi­ti­ven eines Natur­vol­kes. Sein Schick­sal ist ein Hel­den­lied auf den Über­le­bens­kampf eines bei­na­he aus­ge­stor­be­nen Vol­kes, das bewie­sen hat, wie der Mensch selbst in der unwirt­lichs­ten Gegend über­le­ben kann.

Die Ver­an­stal­tung wird von der ehren­amt­li­chen Pro­gramm­grup­pe 4840 Kul­tur­ak­zen­te kura­tiert. Beginn ist um 19:00 Uhr, Ein­lass um 18:30 Uhr. Der Ein­tritt beträgt 10 Euro im Vor­ver­kauf, 12 Euro an der Abend­kas­sa bzw. 10 Euro für Jugend­li­che. Wei­te­re Infos und Ermä­ßi­gun­gen: www.okh.or.at/programm