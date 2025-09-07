Am Wochen­en­de ver­wan­del­te sich der Stadt­platz in Gmun­den in eine Büh­ne inter­na­tio­na­ler Küche. Ver­an­stal­ter Mario Nuss­bau­mer lud zum Street­food­fes­ti­val, das Men­schen aus nah und fern anzog, um Neu­es zu kos­ten und Gemein­schaft zu erleben.

Das Fes­ti­val begann am Frei­tag lei­der mit schlech­tem Wet­ter und muss­te am Abend abge­sagt wer­den. Aber der Sams­tag bescher­te Kai­ser­wet­ter und lock­te zahl­rei­che Besu­cher an. Auf dem Platz reih­ten sich 17 Trucks mit Spe­zia­li­tä­ten aus ver­schie­de­nen Län­dern. Von Ungarn bis Nor­we­gen, von Ita­li­en bis zu den Phil­ip­pi­nen wur­de eine Palet­te gebo­ten, die Urlaubs­ge­füh­le her­vor­rief. Feu­ri­ge Tacos, tibe­ti­sche Teig­ta­schen, knusp­ri­ge Kar­tof­felspi­ra­len und süßer Baum­ku­chen luden zum Schlem­men ein.

Zudem prä­sen­tier­te sich auch Regio­na­les. Unter­neh­mer Flo­ri­an Wer­ner zog mit sei­nem Kaf­fee Tuk­Tuk „Cof­fee Flow“ neu­gie­ri­ge Bli­cke auf sich. Frisch gebrüh­ter Kaf­fee aus einem mobi­len Wagen wur­de zum Sym­bol für Inno­va­ti­on mit Heimatverbundenheit.

Nuss­bau­mer gilt als einer der letz­ten Orga­ni­sa­to­ren sol­cher Märk­te in Öster­reich. „Ich mache das gan­ze Jahr über Fes­ti­vals, acht davon allein im Salz­kam­mer­gut“, erklär­te er. Der Auf­wand sei groß, rund fünf Wochen Vor­be­rei­tung benö­ti­ge jedes Event. Infol­ge­des­sen zei­ge der Erfolg, dass sich die Mühe lohnt.

Die Atmo­sphä­re war ent­spannt, die Gerü­che aus aller Welt hin­gen wie ein bun­ter Tep­pich in der Luft. Es war, wie Nuss­bau­mer mein­te, ein „Kurz­ur­laub ohne Kofferpacken“.

Am Sonn­tag blieb das Wet­ter zwar hin­ter den Erwar­tun­gen zurück. Den­noch hielt es tro­cken und bot den Rah­men für ein stim­mungs­vol­les Kin­der­pro­gramm. Fami­li­en füll­ten den Platz, Kin­der lach­ten und die Erwach­se­nen genos­sen wei­ter­hin das viel­fäl­ti­ge Angebot.

Wei­ter­hin trug die gelun­ge­ne Mischung aus inter­na­tio­na­lem Flair und regio­na­ler Beson­der­heit dazu bei, dass das Street­food­fes­ti­val in Gmun­den als Erfolg gewer­tet wer­den konn­te. Trotz klei­ner Hür­den am Anfang ent­wi­ckel­te es sich zu einem Höhe­punkt für Fein­schme­cker und neu­gie­ri­ge Genießer.

Am Ende bleibt fest­zu­hal­ten: Das Street­food­fes­ti­val am Traun­see war ein kuli­na­ri­sches Erleb­nis mit Herz und Viel­falt. Es bot den Besu­chern ein Fest für die Sin­ne und setz­te Gmun­den auf die Land­kar­te der Genussorte.