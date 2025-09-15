Auf einen Nach­mit­tag vol­ler Froh­sinn und Gau­di freu­ten sich die Mit­glie­der des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Alt­müns­ter beim LT 1‑Gstanzl-Sin­ga im Efer­din­ger Bräu­haus. Gstanzln, Cou­plets, Wirts­haus­lie­der und der eine oder ande­re Witz wur­den von bekann­ten Grö­ßen der Sze­ne dargeboten.

Mit hin­ter­grün­di­gen, aus dem Leben gegrif­fe­nen Lie­dern und humor­vol­len Ein­füh­run­gen vor­weg erober­ten die Gut­au­er Stu­ben­ho­cker schnell die Her­zen der Zuschau­er. Mit fein­sin­ni­gem weib­li­chem Charme ver­setz­ten die Kübel­speck­dirndln der Män­ner­welt den einen oder ande­ren humor­vol­len Seitenhieb.

Unum­strit­te­ner Star der Ver­an­stal­tung war Rena­te Mai­er, die „Gstanzl-Köni­gin“ aus Nie­der­bay­ern. Mit Witz und fre­chen Rei­men traf sie mit­ten ins Schwar­ze – Gesell­schaft, Poli­tik, All­tag: Rena­te Mai­er ist ein „Lach-Garant“ und rock­te das Efer­din­ger Bräu­haus, treu ihrem Mot­to: Gstanzln belei­di­gen nicht!

Mit einem Mus­kel­ka­ter der Lach­mus­keln gings lei­der viel zu früh wie­der heimwärts.