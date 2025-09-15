Auf einen Nachmittag voller Frohsinn und Gaudi freuten sich die Mitglieder des Pensionistenverbandes Altmünster beim LT 1‑Gstanzl-Singa im Eferdinger Bräuhaus. Gstanzln, Couplets, Wirtshauslieder und der eine oder andere Witz wurden von bekannten Größen der Szene dargeboten.
Mit hintergründigen, aus dem Leben gegriffenen Liedern und humorvollen Einführungen vorweg eroberten die Gutauer Stubenhocker schnell die Herzen der Zuschauer. Mit feinsinnigem weiblichem Charme versetzten die Kübelspeckdirndln der Männerwelt den einen oder anderen humorvollen Seitenhieb.
Unumstrittener Star der Veranstaltung war Renate Maier, die „Gstanzl-Königin“ aus Niederbayern. Mit Witz und frechen Reimen traf sie mitten ins Schwarze – Gesellschaft, Politik, Alltag: Renate Maier ist ein „Lach-Garant“ und rockte das Eferdinger Bräuhaus, treu ihrem Motto: Gstanzln beleidigen nicht!
Mit einem Muskelkater der Lachmuskeln gings leider viel zu früh wieder heimwärts.
