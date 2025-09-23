Seit über 20 Jahren wirft Maschek einen witzig-kritischen Blick auf die Tagespolitik. In unzähligen TV-Shows und Bühnenstücken haben Peter Hörmanseder und Robert Stachel ihr unvergleichliches Können bewiesen, Politikern und Prominenten neue Worte in den Mund zu legen. Für viele Karikierte ist es mittlerweile eine Ehre, bei Maschek vorzukommen, und nicht selten heißt es: „Das ist ja wie bei Maschek!“ Nach Laakirchen kommen sie mit einem Best-Of aus über zwei Jahrzehnten Drüber-Reden: Ein Rückblick auf mehr als 20 Jahre Innen- und Außenpolitik, auf zwei Jahrzehnte Fernsehgeschichte, auf vergangene Sternstunden und vergessenen Irrsinn. Zu erleben sind Maschek-Klassiker im Original und im Remix – plus nie gezeigte Bonus-Tracks. Maschek XX!
Kartenverkauf in der Abteilung Kultur & Generationen, Tel.: (07613) 8644 DW 311–313 sowie bei Ö‑Ticket.
Schreibe einen Kommentar