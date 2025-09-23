Seit über 20 Jah­ren wirft Maschek einen wit­zig-kri­ti­schen Blick auf die Tages­po­li­tik. In unzäh­li­gen TV-Shows und Büh­nen­stü­cken haben Peter Hör­man­se­der und Robert Sta­chel ihr unver­gleich­li­ches Kön­nen bewie­sen, Poli­ti­kern und Pro­mi­nen­ten neue Wor­te in den Mund zu legen. Für vie­le Kari­kier­te ist es mitt­ler­wei­le eine Ehre, bei Maschek vor­zu­kom­men, und nicht sel­ten heißt es: „Das ist ja wie bei Maschek!“ Nach Laa­kir­chen kom­men sie mit einem Best-Of aus über zwei Jahr­zehn­ten Drü­ber-Reden: Ein Rück­blick auf mehr als 20 Jah­re Innen- und Außen­po­li­tik, auf zwei Jahr­zehn­te Fern­seh­ge­schich­te, auf ver­gan­ge­ne Stern­stun­den und ver­ges­se­nen Irr­sinn. Zu erle­ben sind Maschek-Klas­si­ker im Ori­gi­nal und im Remix – plus nie gezeig­te Bonus-Tracks. Maschek XX!

