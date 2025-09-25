Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt wäh­rend der Herbst­fe­ri­en am 30. und 31. Okto­ber 2025 herz­lich zum zwei­tä­gi­gen Thea­ter­work­shop “Das klei­ne Gespenst – Ein Spuk auf Burg War­ten­burg” ein. Kin­der zwi­schen 6 und 10 Jah­ren ver­wan­deln sich in Gespens­ter, Eulen und Schlossbewohner:innen und brin­gen Otfried Preuß­lers bekann­te Geschich­te als Thea­ter­stück auf die Bühne.

Die KeK-Grup­pe (kurz für „Kin­der Erle­ben Kul­tur“) setzt dabei auf thea­ter­päd­ago­gi­sche Ansät­ze, die Krea­ti­vi­tät und Selbst­ver­trau­en stär­ken. „Wir wol­len den Kin­dern eine unver­gess­li­che Erfah­rung bie­ten. Sie sol­len selbst­wirk­sam vom Kos­tüm­bil­den über den Requi­si­ten­bau bis zur gemein­sa­men Auf­füh­rung dabei sein. Das Ver­klei­den, Schau­spie­lern und die Freu­de am gemein­sa­men Spiel ste­hen dabei im Vor­der­grund.“, so die bei­den Orga­ni­sa­to­rin­nen Lena Schwam­ber­ger und Sieg­lin­de Fellner.

Der KeK on Stage-Work­shop rich­tet sich an Kin­der, die ger­ne in ver­schie­de­ne Rol­len schlüp­fen und Lust auf Büh­nen­er­fah­rung haben. Die Ver­an­stal­tung fin­det am 30. und 31. Okto­ber 2025 jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr statt. Am Frei­tag, 31. Okto­ber, um 15:00 Uhr prä­sen­tie­ren die Teilnehmer:innen ihre Auf­füh­rung für Fami­lie und Freund:innen bei frei­em Ein­tritt. Der Work­shop ist für Kin­der zwi­schen 6 und 10 Jah­ren gedacht und kos­tet 80 Euro (inkl. Ver­pfle­gung). Es gibt Rabatt für Geschwisterkinder.