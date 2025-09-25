Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt während der Herbstferien am 30. und 31. Oktober 2025 herzlich zum zweitägigen Theaterworkshop “Das kleine Gespenst – Ein Spuk auf Burg Wartenburg” ein. Kinder zwischen 6 und 10 Jahren verwandeln sich in Gespenster, Eulen und Schlossbewohner:innen und bringen Otfried Preußlers bekannte Geschichte als Theaterstück auf die Bühne.
Die KeK-Gruppe (kurz für „Kinder Erleben Kultur“) setzt dabei auf theaterpädagogische Ansätze, die Kreativität und Selbstvertrauen stärken. „Wir wollen den Kindern eine unvergessliche Erfahrung bieten. Sie sollen selbstwirksam vom Kostümbilden über den Requisitenbau bis zur gemeinsamen Aufführung dabei sein. Das Verkleiden, Schauspielern und die Freude am gemeinsamen Spiel stehen dabei im Vordergrund.“, so die beiden Organisatorinnen Lena Schwamberger und Sieglinde Fellner.
Der KeK on Stage-Workshop richtet sich an Kinder, die gerne in verschiedene Rollen schlüpfen und Lust auf Bühnenerfahrung haben. Die Veranstaltung findet am 30. und 31. Oktober 2025 jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr statt. Am Freitag, 31. Oktober, um 15:00 Uhr präsentieren die Teilnehmer:innen ihre Aufführung für Familie und Freund:innen bei freiem Eintritt. Der Workshop ist für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren gedacht und kostet 80 Euro (inkl. Verpflegung). Es gibt Rabatt für Geschwisterkinder.
Weitere Infos: www.okh.or.at/programm
