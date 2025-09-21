In der Mailänder Scala – ebenso wie in anderen großen Musikhäusern und Konzertsälen der Welt – ist der Countertenor Alois Mühlbacher seit Jahren ein gern gesehener Gast. Vor zwei Jahren 2023 gründete er gemeinsam mit Franz Farnberger das Ensemble Pallidor, in dem die besten SpezialistInnen für Barockmusik gemeinsam mit ihm musizieren. Mit diesem ist er live in Laakirchen mit Werken von Antonio Vivaldi zu erleben.
Im Zentrum des Abends steht mit dem neunteiligen „Nisi Dominus“ ein Feuerwerk aus kontrastierenden Emotionen und Stimmungen – vom aufwändig verzierten „Vanum est vobis“ über die pure Schönheit des berühmten „Cum dederit“ bis zum mystischen „Gloria Patri“, einem intimen Zwiegespräch zwischen Singstimme und der von Nina Pohn meisterhaft gespielten Viola d´amore. Dazu kommen ausgewählte Opernarien, in denen Alois Mühlbacher eine breite Palette an Klangfarben mit seiner unverwechselbaren Stimme zur Geltung bringen kann.
Eine Veranstaltung in Kooperation mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden.
Karten in der Abteilung Kultur & Generationen, Tel.: (07613) 8644 DW 311–313, bei Ö‑Ticket und bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden.
