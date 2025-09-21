In der Mai­län­der Sca­la – eben­so wie in ande­ren gro­ßen Musik­häu­sern und Kon­zert­sä­len der Welt – ist der Coun­ter­te­nor Alo­is Mühl­ba­cher seit Jah­ren ein gern gese­he­ner Gast. Vor zwei Jah­ren 2023 grün­de­te er gemein­sam mit Franz Farn­ber­ger das Ensem­ble Pall­i­dor, in dem die bes­ten Spe­zia­lis­tIn­nen für Barock­mu­sik gemein­sam mit ihm musi­zie­ren. Mit die­sem ist er live in Laa­kir­chen mit Wer­ken von Anto­nio Vival­di zu erleben.

Im Zen­trum des Abends steht mit dem neun­tei­li­gen „Nisi Domi­nus“ ein Feu­er­werk aus kon­tras­tie­ren­den Emo­tio­nen und Stim­mun­gen – vom auf­wän­dig ver­zier­ten „Vanum est vobis“ über die pure Schön­heit des berühm­ten „Cum dede­rit“ bis zum mys­ti­schen „Glo­ria Patri“, einem inti­men Zwie­ge­spräch zwi­schen Sing­stim­me und der von Nina Pohn meis­ter­haft gespiel­ten Vio­la d´amore. Dazu kom­men aus­ge­wähl­te Opern­ari­en, in denen Alo­is Mühl­ba­cher eine brei­te Palet­te an Klang­far­ben mit sei­ner unver­wech­sel­ba­ren Stim­me zur Gel­tung brin­gen kann.

Eine Ver­an­stal­tung in Koope­ra­ti­on mit den Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmunden.

Kar­ten in der Abtei­lung Kul­tur & Gene­ra­tio­nen, Tel.: (07613) 8644 DW 311–313, bei Ö‑Ticket und bei den Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmunden.