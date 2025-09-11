LAA­KIR­CHEN. Nach dem gro­ßen Erfolg im Vor­jahr lädt die Stadt Laa­kir­chen in Zusam­men­ar­beit mit der Jugend­grup­pe DeeJon­gens und dem Ver­ein Asphalt­sur­fer Gmun­den am Sams­tag, 27. Sep­tem­ber, erneut zur “La Fies­ta” — dem urba­nen Sport- und Kul­tur­event im Skate­park Laa­kir­chen, Oberts­hau­se­ner Stra­ße 1.

Der Skate­park, der durch gemein­schaft­li­ches Enga­ge­ment und mit Unter­stüt­zung der Gemein­de 2023 umfas­send saniert wur­de, hat sich zu einem über­re­gio­nal belieb­ten Treff­punkt für Ska­te­rin­nen und Ska­ter aller Alters­grup­pen ent­wi­ckelt. Mit “La Fies­ta” wird die­ser Ort erneut zum Zen­trum für Krea­ti­vi­tät, sport­li­che Höchst­leis­tun­gen und geleb­te Jugendkultur.

Ein­lass ist um 12:00 Uhr, nach der Auf­wärm­pha­se fin­det um 14:00 Uhr der Ses­si­on-Start statt, das Pro­gramm­ende ist für 22:00 Uhr geplant. Pro­gramm­hö­he­punk­te sind Cash 4 Tricks, der Hin­der­nis­par­cours The Death­r­ace und die streng gehei­me Mys­tery Chall­enge. Im Fokus ste­hen die Hin­der­nis­se Hip Obs­ta­cle, Bank Table Bank und Gro­ße Dou­ble Bank mit Quar­ter. Dazu kommt ein fei­nes Rah­men­pro­gramm mit Live-DJs und Kuli­na­rik mit Fal­a­fel, Bos­na und Getränken.

Ein­tritt frei. Ersatz­ter­min bei Schlecht­wet­ter ist der Sams­tag, 4. Oktober.