LAAKIRCHEN. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr lädt die Stadt Laakirchen in Zusammenarbeit mit der Jugendgruppe DeeJongens und dem Verein Asphaltsurfer Gmunden am Samstag, 27. September, erneut zur “La Fiesta” — dem urbanen Sport- und Kulturevent im Skatepark Laakirchen, Obertshausener Straße 1.
Der Skatepark, der durch gemeinschaftliches Engagement und mit Unterstützung der Gemeinde 2023 umfassend saniert wurde, hat sich zu einem überregional beliebten Treffpunkt für Skaterinnen und Skater aller Altersgruppen entwickelt. Mit “La Fiesta” wird dieser Ort erneut zum Zentrum für Kreativität, sportliche Höchstleistungen und gelebte Jugendkultur.
Einlass ist um 12:00 Uhr, nach der Aufwärmphase findet um 14:00 Uhr der Session-Start statt, das Programmende ist für 22:00 Uhr geplant. Programmhöhepunkte sind Cash 4 Tricks, der Hindernisparcours The Deathrace und die streng geheime Mystery Challenge. Im Fokus stehen die Hindernisse Hip Obstacle, Bank Table Bank und Große Double Bank mit Quarter. Dazu kommt ein feines Rahmenprogramm mit Live-DJs und Kulinarik mit Falafel, Bosna und Getränken.
Eintritt frei. Ersatztermin bei Schlechtwetter ist der Samstag, 4. Oktober.
