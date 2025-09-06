LAAKIRCHEN. Von 16. bis 29. August 2025 stand Laakirchen ganz im Zeichen des Tennissports. Bereits zum 52. Mal wurde in Zusammenarbeit mit der ASKÖ Steyrermühl die traditionsreiche Stadtmeisterschaft ausgetragen. Den Titel sicherte sich diesmal Christian Schallmeiner.
Erfreulicherweise konnten heuer wieder zwei Jugendbewerbe ausgetragen werden. In der Klasse U 8 gewann Sebastian Schuller vor Katharina Kantner, in U 14 siegte Sebastian Kantner vor Lorenz Schafelner. Beim Doppel bildeten die in der Rangliste bestgereihten mit den zuletzt gereihten Spielern eine Paarung. Hier belegten Luis und Stefan Trybek den ersten Platz vor Matthias Raffelsberger und Manuel Harringer. Bei den Senioren 45+ und 60+ siegte jeweils Klaus Mayrhofer. Erstmals gab es heuer einen Mix C Bewerb für Hobby-Spieler, der sich großer Beliebtheit erfreute. Hier gewann Karl-Heinz Auinger vor Manuel Harringer, auf Platz 3 landeten Gabriele Danzer und Herta Derntl. Simon Huemer holte sich den Sieg im Herren B Bewerb. Den Sieg im Herren A Bewerb und somit den Stadtmeistertitel 2025 sicherte sich Christian Schallmeiner. Er gewann vor Georg Obermaier, den dritten Platz teilten sich Jochen Danzer und Gottfried Wittmann.
Die Ergebnisliste und weitere Fotos sind auf www.laakirchen.at zu finden.
Schreibe einen Kommentar