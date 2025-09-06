LAA­KIR­CHEN. Von 16. bis 29. August 2025 stand Laa­kir­chen ganz im Zei­chen des Ten­nis­sports. Bereits zum 52. Mal wur­de in Zusam­men­ar­beit mit der ASKÖ Stey­rer­mühl die tra­di­ti­ons­rei­che Stadt­meis­ter­schaft aus­ge­tra­gen. Den Titel sicher­te sich dies­mal Chris­ti­an Schallmeiner.

Erfreu­li­cher­wei­se konn­ten heu­er wie­der zwei Jugend­be­wer­be aus­ge­tra­gen wer­den. In der Klas­se U 8 gewann Sebas­ti­an Schul­ler vor Katha­ri­na Kant­ner, in U 14 sieg­te Sebas­ti­an Kant­ner vor Lorenz Scha­fel­ner. Beim Dop­pel bil­de­ten die in der Rang­lis­te best­ge­reih­ten mit den zuletzt gereih­ten Spie­lern eine Paa­rung. Hier beleg­ten Luis und Ste­fan Try­bek den ers­ten Platz vor Mat­thi­as Raf­fels­ber­ger und Manu­el Har­rin­ger. Bei den Senio­ren 45+ und 60+ sieg­te jeweils Klaus Mayr­ho­fer. Erst­mals gab es heu­er einen Mix C Bewerb für Hob­by-Spie­ler, der sich gro­ßer Beliebt­heit erfreu­te. Hier gewann Karl-Heinz Auin­ger vor Manu­el Har­rin­ger, auf Platz 3 lan­de­ten Gabrie­le Dan­zer und Her­ta Derntl. Simon Hue­mer hol­te sich den Sieg im Her­ren B Bewerb. Den Sieg im Her­ren A Bewerb und somit den Stadt­meis­ter­ti­tel 2025 sicher­te sich Chris­ti­an Schall­mei­ner. Er gewann vor Georg Ober­mai­er, den drit­ten Platz teil­ten sich Jochen Dan­zer und Gott­fried Wittmann.

Die Ergeb­nis­lis­te und wei­te­re Fotos sind auf www.laakirchen.at zu finden.