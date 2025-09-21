Vöck­la­bruck. Einen tie­fen Ein­blick in das Vöck­la­bru­cker Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men swis­spearl (ehe­mals Eter­nit) zu bekom­men, das lie­ßen sich mehr als 220 Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer sowie Mei­nungs­bild­ner nicht ent­ge­hen. Sie kamen zum tra­di­tio­nel­len Wirt­schafts­emp­fang der WKO Vöck­la­bruck – und hör­ten dort auch viel über die aktu­el­le Situa­ti­on der Wirt­schaft. „Uns ist es wich­tig, unse­re Mit­glie­der zu infor­mie­ren – über die aktu­el­le Gesamt­si­tua­ti­on unse­rer Wirt­schaft, über Erfol­ge der WKO und über den Ser­vice, den wir ihnen bie­ten kön­nen“, freut sich der Obmann der WKO Vöck­la­bruck, Ste­phan Preis­hu­ber, über das enor­me Interesse.

In sechs Grup­pen wur­den vor dem Abend­emp­fang die Gäs­te durch das Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men Swis­spearl und die Pro­duk­ti­ons­hal­len geführt. Dazu gab es aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zum Bezirk: „Ja, die wirt­schaft­li­che Situa­ti­on ist nicht leicht momen­tan. Aber ja — bei uns im Bezirk Vöck­la­bruck ist es bes­ser, wir sind so breit auf­ge­stellt, so viel­fäl­tig, so kri­sen­si­cher dank vie­ler klei­ner und mitt­le­rer Betrie­be, vie­ler Fami­li­en- und Tra­di­ti­ons­be­trie­be, die immer nach vor­ne schau­en.“, sag­te Preishuber.

Swis­spearl-Geschäfts­füh­rer Hans-Jörg Kas­per und Ver­triebs­di­rek­tor Micha­el Foi­sel prä­sen­tier­ten das Unter­neh­men Swis­spearl – der Umstieg vom Namen Eter­nit zu Swis­spearl war not­wen­dig, ist geglückt und streicht die Stär­ke eines gro­ßen inter­na­tio­na­len Kon­zern her­vor. „Ja, die Well­plat­ten von ehe­mals Eter­nit gibt es immer noch, unser Unter­neh­men ist auch hier in Vöck­la­bruck stär­ker und erfolg­rei­cher gewor­den“, mein­te Kas­per. Dass es neben Dach­plat­ten noch viel mehr bei Eter­nit gibt, Fas­sa­den­plat­ten, Gar­ten­ge­fä­ße, Oudoor-Möbel und exklu­si­ve Archi­tek­tur­ju­we­le, davon erzähl­te Micha­el Foisel.

„Wich­tig war uns an die­sem Abend auch, die Unter­neh­men dar­auf hin­zu­wei­sen: Wann immer sie Hil­fe und Unter­stüt­zung brau­chen, wir sind für Sie da. Wir bie­ten in Vöck­la­bruck und in Linz Ser­vice für die Betrie­be, die sonst nie­mand bie­tet“, freu­te sich auch WKO-Bezirks­stel­len­lei­ter Josef Ren­ner über die vie­len posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen zu die­sem Wirtschaftsempfang.