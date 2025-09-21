Vöcklabruck. Einen tiefen Einblick in das Vöcklabrucker Traditionsunternehmen swisspearl (ehemals Eternit) zu bekommen, das ließen sich mehr als 220 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Meinungsbildner nicht entgehen. Sie kamen zum traditionellen Wirtschaftsempfang der WKO Vöcklabruck – und hörten dort auch viel über die aktuelle Situation der Wirtschaft. „Uns ist es wichtig, unsere Mitglieder zu informieren – über die aktuelle Gesamtsituation unserer Wirtschaft, über Erfolge der WKO und über den Service, den wir ihnen bieten können“, freut sich der Obmann der WKO Vöcklabruck, Stephan Preishuber, über das enorme Interesse.
In sechs Gruppen wurden vor dem Abendempfang die Gäste durch das Traditionsunternehmen Swisspearl und die Produktionshallen geführt. Dazu gab es aktuelle Informationen zum Bezirk: „Ja, die wirtschaftliche Situation ist nicht leicht momentan. Aber ja — bei uns im Bezirk Vöcklabruck ist es besser, wir sind so breit aufgestellt, so vielfältig, so krisensicher dank vieler kleiner und mittlerer Betriebe, vieler Familien- und Traditionsbetriebe, die immer nach vorne schauen.“, sagte Preishuber.
Swisspearl-Geschäftsführer Hans-Jörg Kasper und Vertriebsdirektor Michael Foisel präsentierten das Unternehmen Swisspearl – der Umstieg vom Namen Eternit zu Swisspearl war notwendig, ist geglückt und streicht die Stärke eines großen internationalen Konzern hervor. „Ja, die Wellplatten von ehemals Eternit gibt es immer noch, unser Unternehmen ist auch hier in Vöcklabruck stärker und erfolgreicher geworden“, meinte Kasper. Dass es neben Dachplatten noch viel mehr bei Eternit gibt, Fassadenplatten, Gartengefäße, Oudoor-Möbel und exklusive Architekturjuwele, davon erzählte Michael Foisel.
„Wichtig war uns an diesem Abend auch, die Unternehmen darauf hinzuweisen: Wann immer sie Hilfe und Unterstützung brauchen, wir sind für Sie da. Wir bieten in Vöcklabruck und in Linz Service für die Betriebe, die sonst niemand bietet“, freute sich auch WKO-Bezirksstellenleiter Josef Renner über die vielen positiven Rückmeldungen zu diesem Wirtschaftsempfang.
