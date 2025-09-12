Zum Schutz der jüngs­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer wur­de in Neu­kir­chen eine Schul­stra­ße ein­ge­rich­tet. Ziel die­ser Maß­nah­me ist es, die Schul­we­ge siche­rer zu gestal­ten und den Auto­ver­kehr vor Schu­len in sen­si­blen Zei­ten deut­lich zu reduzieren.

Die Schul­stra­ße ist an Schul­ta­gen von 07:00 bis 09:00 Uhr sowie von 11:30 bis 16:00 Uhr aktiv. In die­sem Zeit­raum ist der all­ge­mei­ne Kfz-Ver­kehr auf den Fahr­bah­nen der Par­zel­len 1132 (ab Fried­hofs­zu­fahrt), 28/3 und 21/7 KG Neu­kir­chen unter­sagt. Aus­ge­nom­men von der Sper­re sind Fahr­rä­der, Kran­ken­trans­por­te, Schü­ler­trans­por­te, Müll­ab­fuhr, Stra­ßen­dienst, Poli­zei, Feu­er­wehr, öffent­li­cher Ver­kehr, Pan­nen­hil­fe, Abschlepp­diens­te, Anrai­ner, Kin­der­gar­ten- und Schul­per­so­nal sowie Besu­cher der Häu­ser Neu­kir­chen 75, 77 und 80.

Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter hat far­bi­ge Berech­ti­gungs­kar­ten aus­ge­stellt. Ohne die­se ist wäh­rend der Sperr­zei­ten kei­ne Zufahrt gestat­tet. Es wird geziel­te Kon­trol­len geben, um die Ein­hal­tung der Rege­lung sicher­zu­stel­len. Eltern, die ihre Kin­der mit dem Auto zur Schu­le brin­gen, wer­den ersucht, den Orts­platz als Aus­stiegs­stel­le zu nut­zen. Aus­schließ­lich Eltern von Krab­bel­stu­ben­kin­dern dür­fen für das Brin­gen und Abho­len die Park­plät­ze hin­ter dem Kir­chen­wirt benützen.

Alle Fahr­zeu­ge haben sich rück­sichts­voll zu ver­hal­ten und Schritt­ge­schwin­dig­keit ein­zu­hal­ten. Fuß­gän­ger dür­fen nicht gefähr­det wer­den. Außer­halb der genann­ten Zei­ten gilt wie­der die nor­ma­le Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung. „Die Schul­stra­ße ist ein wich­ti­ger Schritt, um unse­re Kin­der auf dem Weg zur Schu­le bes­ser zu schüt­zen. Wir set­zen damit ein kla­res Signal für mehr Rück­sicht und Sicher­heit im Stra­ßen­ver­kehr“, betont Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer. „Mein Dank gilt allen, die an der Umset­zung mit­ge­wirkt haben.“