Vom 26. — 28. September verwandelt sich das Vöcklabrucker Freizeitgelände wieder in einen mittelalterlichen Festplatz mit allem, was das Mittelalter zu bieten hat – idyllische Herbstatmosphäre inklusive.
Von Gauklern und Artisten bis hin zu Händlern, Handwerkern und Spielleut – Ein ganzes Wochenende lang erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Treiben im Parkgelände beim Teich. Wer es ein wenig actionreicher mag, der sollte sich das Feuerspektakel, die Schwertkämpfe und die Drachenfütterung nicht entgehen lassen.
Bei Speis und Trank in mittelalterlichen Lagerstätten oder beim Bummeln durch die Marktstände lässt es sich bestens in eine andere Epoche abtauchen. Das vielseitige Unterhaltungsprogramm, perfekt für Jung und Alt, verspricht einen gelungenen Familienausflug der etwas anderen Art. Wer im historischen Kostüm erscheint, darf sich außerdem auf eine Vergünstigung bei den Eintrittspreisen freuen.
Öffnungszeiten:
Freitag, 26. September: 14:00 – 23:00 Uhr
Samstag, 27. September: 10:00 – 23:00 Uhr
Sonntag, 28. September: 10:00 – 20:00 Uhr
