Vom 26. — 28. Sep­tem­ber ver­wan­delt sich das Vöck­la­bru­cker Frei­zeit­ge­län­de wie­der in einen mit­tel­al­ter­li­chen Fest­platz mit allem, was das Mit­tel­al­ter zu bie­ten hat – idyl­li­sche Herbstat­mo­sphä­re inklusive.

Von Gauk­lern und Artis­ten bis hin zu Händ­lern, Hand­wer­kern und Spiel­leut – Ein gan­zes Wochen­en­de lang erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher ein bun­tes Trei­ben im Park­ge­län­de beim Teich. Wer es ein wenig action­rei­cher mag, der soll­te sich das Feu­er­spek­ta­kel, die Schwert­kämp­fe und die Dra­chen­füt­te­rung nicht ent­ge­hen lassen.

Bei Speis und Trank in mit­tel­al­ter­li­chen Lager­stät­ten oder beim Bum­meln durch die Markt­stän­de lässt es sich bes­tens in eine ande­re Epo­che abtau­chen. Das viel­sei­ti­ge Unter­hal­tungs­pro­gramm, per­fekt für Jung und Alt, ver­spricht einen gelun­ge­nen Fami­li­en­aus­flug der etwas ande­ren Art. Wer im his­to­ri­schen Kos­tüm erscheint, darf sich außer­dem auf eine Ver­güns­ti­gung bei den Ein­tritts­prei­sen freuen.

Öff­nungs­zei­ten:

Frei­tag, 26. Sep­tem­ber: 14:00 – 23:00 Uhr

Sams­tag, 27. Sep­tem­ber: 10:00 – 23:00 Uhr

Sonn­tag, 28. Sep­tem­ber: 10:00 – 20:00 Uhr