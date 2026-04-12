Im Kulturzentrum Lenzing fanden am 11. und 12. April die Frühjahrsklänge mit Konzertwertung des OÖ Blasmusikverbands, Bezirksverband Vöcklabruck statt, an der insgesamt 15 Kapellen teilnahmen. Die Veranstaltung, organisiert vom Kapellmeisterreferat, bot ein eindrucksvolles Bild der blasmusikalischen Vielfalt. In verschiedenen Wertungsstufen, von A bis E präsentierten die Musikkapellen ihr Können auf hohem Niveau.

Drei Juroren – Landeskpm-Stv. Thomas Asanger, Alois Papst und Elisa Lapan – bewerteten die Darbietungen fachkundig nach 10 Kriteriengruppen. Viele Musikkapellen überzeugten mit klanglicher Ausgewogenheit, präzisem Zusammenspiel und musikalischem Ausdruck.

Die souveränen Leistungen spiegelten die intensive Probenarbeit wider. Auch das Publikum zeigte sich begeistert und honorierte die Auftritte mit großem Applaus.

Die Ergebnisse im Detail:

Feedbackspiel: Junior Brass Band OÖ

Stufe B: Musikverein Rosenau-Seewalchen (89,17), Musikverein Bruckmühl-Thomasroith (90,17), 1. OÖ Hubertusmusikkapelle Attnang-Puchheim (92,67), Trachtenkapelle Aurach am Hongar (93,67)

Stufe C: Marktmusik Frankenburg am Hausruck (85,33), Trachtenmusikkapelle Frankenburg am Hausruck (86,50), Musikkapelle Zell am Pettenfirst (88,67), Musikverein Neukirchen bei Altmünster (90,50), Trachtenmusikkapelle Pöndorf (91,33), Musikkapelle Weißenkirchen im Attergau (93,00)

Stufe D: Marktmusik Vorchdorf (89,33), Trachtenmusikkapelle Oberwang (91,67), Musikverein Werkskapelle Lenzing (95,33), Marktmusik Timelkam (97,33)

Wir bedanken uns bei den teilnehmenden Kapellen sehr herzlich für Ihre Teilnahme und gratulieren zu den erspielten Ergebnissen!

(Punktesieger der jeweiligen Stufe sind fett geschrieben)