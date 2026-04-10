Vöcklabruck. Die Galeriegruppe des OKH Vöcklabruck lädt am Donnerstag, 23. April 2026 um 19:00 Uhr zur Vernissage der Ausstellung Surrealismus 3.0 ein.

Drei Künstler:innen — drei Handschriften — ein gemeinsamer Nenner: das Surreale als Haltung, nicht als Stil. Unter dem Titel Surrealismus 3.0 zeigt die Galeriegruppe des OKH Vöcklabruck Arbeiten, die bekannte Wahrnehmungsmuster hinterfragen und das Alltägliche in ein neues Licht rücken. Surrealismus 3.0 vereint digitale Fotocollage, grafische Druckarbeiten in Schwarzweiß und farbintensive Malerei — drei Positionen, die unterschiedlicher kaum sein könnten und dennoch einen gemeinsamen Gedankenraum aufspannen.

Die Künstler:Innen

Julia Schlotter arbeitet mit digitaler Collage: Fotografische Fragmente aus Alltag und Natur fügen sich zu Bildwelten zusammen, die zwischen Dokumentation und Fantasie pendeln. Die Grenze zwischen dem Festgehaltenen und dem Erfundenen bleibt bewusst unscharf.

Michael Stockhammer (Konfus Clothing, Gmunden) bringt Schwarzweißgrafiken mit, die aus dem Zusammenspiel von Illustration, Linolschnitt und Holzdruck entstehen. Sein autodidaktischer Weg führte ihn von Acryl- und Aquarellmalerei über Specksteinschnitzerei zum grafischen Druck — beeinflusst von amerikanischen und japanischen Tattoo-Traditionen sowie vom klassischen Surrealismus. Das Ergebnis ist eine klare, kontrastreiche Bildsprache mit eigenem Wiedererkennungswert.

Günther Peitbuchner (Seewalchen am Attersee, lebt und arbeitet in Wien) malt mit Acryl — vielschichtig, intuitiv, farbenreich. Seine Werke entstehen in einem Prozess zwischen spontanem Impuls und kompositorischer Kontrolle: Formen und Figuren wachsen Schicht für Schicht und entwickeln eine Eigendynamik. Peitbuchner absolvierte eine Ausbildung in Mal- und Gestalttherapie und arbeitet heute pädagogisch mit Jugendlichen in Wien.

Veranstaltungsinformation: Donnerstag, 23. April 2026 · 19:00 Uhr, OKH Vöcklabruck, Eintritt frei. Die Ausstellung ist nach der Vernissage zu folgenden Zeiten zugänglich: Bürozeiten: Dienstag & Freitag, 9:00–13:00 Uhr (freier Eintritt). Weitere Infos: www.okh.or.at/programm