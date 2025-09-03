Am kom­men­den Sonn­tag, dem 7. Sep­tem­ber 2025 fin­det in den Abend­stun­den eine tota­le Mond­fins­ter­nis statt.

Lei­der ist die­se Mond­fins­ter­nis in Öster­reich nur unvoll­stän­dig zu sehen. Erschwert ist die Beob­ach­tung durch die Hori­zont­nä­he (der Mond geht bereits ver­fins­tert auf) und der Him­mel ist noch nicht dun­kel – das Ereig­nis fin­det in der Däm­me­rung statt.

Die Stern­war­te Gah­berg hat k e i n e n öffent­li­chen Füh­rungs­be­trieb und es ist auch k e i n Besuch der Stern­war­te mög­lich. Lei­der ist der Gah­berg dies­mal für eine Beob­ach­tung der Mond­fins­ter­nis sehr ungüns­tig, da Ber­ge und Wäl­der den Blick nach Osten behindern.

Der Ein­tritt des Mon­des in den Kern­schat­ten der Erde beginnt um 18:27 Uhr. Da befin­det sich der Mond noch unter dem Hori­zont. Die Tota­li­tät (der Mond befin­det sich zur Gän­ze im Kern­schat­ten der Erde) beginnt um 19:30 Uhr. Son­nen­un­ter­gang ist um 19.34 Uhr. Etwas nach dem Son­nen­un­ter­gang geht der Mond im Osten auf und er ist schon verfinstert.

Es kann schwie­rig wer­den den bereits völ­lig ver­fins­ter­ten Mond zu fin­den, da dies noch in der hel­len Däm­me­rung erfolgt, bzw. wenn es duns­tig oder wol­kig ist und wenn es dies­mal eine beson­ders „dunk­le“ Mond­fins­ter­nis ist. Im Kern­schat­ten der Erde erhält der Mond kein direk­tes Son­nen­licht mehr, son­dern durch die Erd­at­mo­sphä­re abge­lenk­tes Licht. Je nach Beschaf­fen­heit der Erd­at­mo­sphä­re kann dies zu einer sehr dunk­len oder auch hel­len Mond­fins­ter­nis füh­ren. Dies lässt sich nicht vorhersagen.

Wich­tig ist einen „tie­fen“ Hori­zont im Osten bzw. Süd­os­ten bei der Beob­ach­tung zu wäh­len, um den Mond mög­lichst bald nach Mond­auf­gang zu sehen. Um 20:53 Uhr, also etwas mehr als eine Stun­de nach dem Mond­auf­gang, endet die Tota­li­tät und der Mond wan­dert lang­sam wie­der aus dem Kern­schat­ten der Erde her­aus. Gegen Ende der Tota­li­tät steht der Mond im Süd­os­ten noch rela­tiv tief (nur rund 12 Grad) über dem Süd-Ost Hori­zont. Ab Ende der Tota­li­tät erhal­ten immer grö­ße­re Tei­le des Mon­des wie­der direk­tes Son­nen­licht. Mit zuneh­men­dem Beleuch­tungs­an­teil ver­blasst der Kern­schat­ten­teil immer mehr. Um 21.57 Uhr ist der Mond dann voll­stän­dig aus dem Erd­schat­ten ausgetreten.

Der Mond befin­det sich bei der Fins­ter­nis im Stern­bild Was­ser­mann. Links neben dem Mond wird ab etwa 20:30 Uhr der Pla­net Saturn am Ost­ho­ri­zont auf­ge­hen. Die nächs­te tota­le Mond­fins­ter­nis ist in Öster­reich am 31. Dez. 2028 zu sehen.