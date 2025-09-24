Helmut Pichler erzählt in seiner gewohnt lustigen, aber auch kritischen Art und im urigen Gosauer Dialekt Faszinierendes zum Thema „Amazonas und Anden“:
- Brasilien: Manaus — die pulsierende Millionenstadt im Amazonasgebiet.
- Von Leticia in Kolumbien mit dem Schiff nach Iquitos in PERU mit seiner vielfältigen Tierwelt
- Bolivien: Das Herz Südamerikas. La Paz: Der höchstgelegene Regierungssitz der Welt, umgeben von schneebedeckten Gipfeln
- Der Titicaca-See (3.812m) – im Grenzgebiet zu Peru – das höchstgelegene schiffbare Gewässer der Welt – gilt als Geburtsort der Inka-Kultur.
- Mit dem Fahrrad auf der „Todesstraße“ von den Anden in den Amazonas
- Dinosaurier-Spuren nahe der Kolonialstadt Sucre. Die Silberminen von Potosi – einer der gefährlichsten Arbeitsplätze unseres Planeten
- Der riesige Salzsee von Uyuni und faszinierende Lagunen im Süden des Landes
- Im Norden von Chile die Wüste Atacama
Kartenverkauf in der Abteilung Kultur & Generationen, Tel.: (07613) 8644 DW 311–313 und an der Abendkasse.
