Hel­mut Pich­ler erzählt in sei­ner gewohnt lus­ti­gen, aber auch kri­ti­schen Art und im uri­gen Gos­au­er Dia­lekt Fas­zi­nie­ren­des zum The­ma „Ama­zo­nas und Anden“:

Bra­si­li­en: Man­aus — die pul­sie­ren­de Mil­lio­nen­stadt im Amazonasgebiet.

Von Leti­cia in Kolum­bi­en mit dem Schiff nach Iqui­tos in PERU mit sei­ner viel­fäl­ti­gen Tierwelt

mit sei­ner viel­fäl­ti­gen Tierwelt Boli­vi­en: Das Herz Süd­ame­ri­kas. La Paz: Der höchst­ge­le­ge­ne Regie­rungs­sitz der Welt, umge­ben von schnee­be­deck­ten Gipfeln

Der Titi­ca­ca-See (3.812m) – im Grenz­ge­biet zu Peru – das höchst­ge­le­ge­ne schiff­ba­re Gewäs­ser der Welt – gilt als Geburts­ort der Inka-Kultur.

Mit dem Fahr­rad auf der „Todes­stra­ße“ von den Anden in den Amazonas

Dino­sau­ri­er-Spu­ren nahe der Kolo­ni­al­stadt Sucre. Die Sil­ber­mi­nen von Poto­si – einer der gefähr­lichs­ten Arbeits­plät­ze unse­res Planeten

Der rie­si­ge Salz­see von Uyu­ni und fas­zi­nie­ren­de Lagu­nen im Süden des Landes

Im Nor­den von Chi­le die Wüs­te Atacama

