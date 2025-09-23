Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 4. Okto­ber 2025 herz­lich zur Nach­wuchs­nacht mit den Bands Norm­frei und LEE­TA ein. Der Abend prä­sen­tiert zwei unter­schied­li­che Facet­ten aktu­el­ler öster­rei­chi­scher Alter­na­ti­ve Rock-Musik.

Die Wel­ser Band Norm­frei steht für authen­ti­schen “trash-beein­fluss­ten Rock” mit loka­ler Ver­wur­ze­lung. Ihre “norm­be­frei­te Mucke” erzählt von all­täg­li­chen Absur­di­tä­ten zwi­schen Tabak­steu­ern und Som­mer-Ver­mis­sun­gen. Die vier Freund:innen haben sich in der ober­ös­ter­rei­chi­schen Sub­kul­tur­sze­ne einen Namen gemacht und brin­gen ihre ehr­li­che Kel­ler-Atmo­sphä­re ins OKH.

LEE­TA aus Wien ver­bin­det Indie-Rock mit Post-Punk und Jazz-Ele­men­ten. Was 2023 als Duo von Leo­na Sper­rer und Lea-Car­lot­ta Walen­ta begann, ent­wi­ckel­te sich mit Noah Sarich und Paul Pesch­ke zu einer vier­köp­fi­gen For­ma­ti­on. Ihre aktu­el­le Sin­gle “You Should Have Known It Befo­re” zeigt die sti­lis­ti­sche Band­brei­te zwi­schen ener­ge­ti­schen Arran­ge­ments und drei­stim­mi­gen Refrains. Die Band setzt sich expli­zit für die Sicht­bar­keit von FLINTA*-Personen in der Musik­sze­ne ein und will mit ihrer Musik ande­re jun­ge Musiker:innen ermutigen.

Bei­de Bands reprä­sen­tie­ren eine neue Gene­ra­ti­on öster­rei­chi­scher Musiker:innen, die zwi­schen regio­na­len Geschich­ten und urba­nen Klän­gen navi­giert. Die Nach­wuchs­nacht wird von der ehren­amt­li­chen Dis­kurs- und Pot­pour­ri­grup­pe des OKH kuratiert.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 20:30 Uhr, Ein­lass ist um 19:30 Uhr. Der Ein­tritt beträgt 15 Euro im Vor­ver­kauf, 17 Euro an der Abend­kas­sa bzw. 10 Euro für Jugend­li­che. Wei­te­re Infos und Ermä­ßi­gun­gen: www.okh.or.at/programm