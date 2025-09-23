Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 4. Oktober 2025 herzlich zur Nachwuchsnacht mit den Bands Normfrei und LEETA ein. Der Abend präsentiert zwei unterschiedliche Facetten aktueller österreichischer Alternative Rock-Musik.
Die Welser Band Normfrei steht für authentischen “trash-beeinflussten Rock” mit lokaler Verwurzelung. Ihre “normbefreite Mucke” erzählt von alltäglichen Absurditäten zwischen Tabaksteuern und Sommer-Vermissungen. Die vier Freund:innen haben sich in der oberösterreichischen Subkulturszene einen Namen gemacht und bringen ihre ehrliche Keller-Atmosphäre ins OKH.
LEETA aus Wien verbindet Indie-Rock mit Post-Punk und Jazz-Elementen. Was 2023 als Duo von Leona Sperrer und Lea-Carlotta Walenta begann, entwickelte sich mit Noah Sarich und Paul Peschke zu einer vierköpfigen Formation. Ihre aktuelle Single “You Should Have Known It Before” zeigt die stilistische Bandbreite zwischen energetischen Arrangements und dreistimmigen Refrains. Die Band setzt sich explizit für die Sichtbarkeit von FLINTA*-Personen in der Musikszene ein und will mit ihrer Musik andere junge Musiker:innen ermutigen.
Beide Bands repräsentieren eine neue Generation österreichischer Musiker:innen, die zwischen regionalen Geschichten und urbanen Klängen navigiert. Die Nachwuchsnacht wird von der ehrenamtlichen Diskurs- und Potpourrigruppe des OKH kuratiert.
Die Veranstaltung beginnt um 20:30 Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf, 17 Euro an der Abendkassa bzw. 10 Euro für Jugendliche. Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at/programm
Schreibe einen Kommentar