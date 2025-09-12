Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 21.09.2025 zu einer phi­lo­so­phi­schen Soi­rée über Tier­ethik ein. In einem offe­nen Dia­log zwi­schen Daniè­le Hollick und Wolf­gang Damo­ser wer­den zen­tra­le Fra­gen unse­res Umgangs mit Tie­ren diskutiert.

Was unter­schei­det Tier­schutz von Tier­ethik? Rei­chen bes­se­re Hal­tungs­be­din­gun­gen oder for­dert ech­te Tier­ethik grund­le­gen­de­re Ver­än­de­run­gen? Der Abend beleuch­tet ver­schie­de­ne phi­lo­so­phi­sche Ansät­ze zum Ver­hält­nis zwi­schen Mensch und Tier. Wolf­gang Damo­ser, Lei­ter der “Vie­lo­so­phie – Die Phi­lo­so­phi­sche Pra­xis” und Exper­te für Tier­ethik, führt in zen­tra­le Kon­zep­te zum The­ma ein.

Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich an alle Inter­es­sier­ten, unab­hän­gig von Vor­kennt­nis­sen oder Lebens­stil. Das For­mat des gemein­sa­men Phi­lo­so­phie­rens bie­tet Raum für Fra­gen, Wider­spruch und neue Gedan­ken. Wer sich betei­li­gen möch­te, ist eben­so will­kom­men wie jene, die nur zuhö­ren und mit­den­ken möch­ten. Die Phi­lo­so­phi­sche Sorée ver­zich­tet bewusst auf mora­li­sche Beleh­run­gen und setzt auf den offe­nen Dia­log ver­schie­de­ner ethi­scher Perspektiven.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 17:30 Uhr, Ein­lass ist um 17:00 Uhr. Der Ein­tritt beträgt 5€. Für Jugend­li­che bis 18 Jah­re ist der Ein­tritt frei. Tickets gibt es an der Abend­kas­sa oder vor­ab via Web­site: www.okh.or.at/programm

Wei­te­re Ter­mi­ne die­ser Ver­an­stal­tungs­rei­he ste­hen bereits fest:

* 09.11.2025, 10:00 bis 12:00 Uhr — Phi­lo­so­phi­sche Mati­née — Auf ein Wort: Ein­sam­keit. Ein Dasein zwi­schen Schmerz und Sehnsucht

* 14.12.2025, 10:00 bis 12:00 Uhr — Phi­lo­so­phi­sche Mati­née — Auf ein Wort: Zeit. Über das Leben im Moment

* 10.01.2026, 18:00 bis 20:00 Uhr — Phi­lo­so­phi­sche Soi­rée — Auf ein Wort: Kin­der haben — Kin­der wol­len — Kin­der­frei blei­ben. Wie ent­schei­den wir heu­te? mit Gast Lisz Hirn