Das 8. Treffen der Porschefreunde Salzkammergut fand am Samstag beim Berggasthof Urzn am Gmundnerberg in Altmünster statt. Über 130 Fahrzeuge aus ganz Europa sorgten für ein Rekordergebnis und begeisterten Besucher wie Teilnehmer gleichermaßen.
Schon beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge war klar, dass dieses Event neue Maßstäbe setzen würde. Die exponierte Lage hoch über dem Traunsee mit Blick zum Traunstein schuf ein Panorama, das kaum zu übertreffen ist. Hinzu kam das strahlende Kaiserwetter, das den Tag wie in goldenes Licht tauchte.
Besonders auffällig war die Vielfalt der Modelle, denn zugelassen waren sämtliche Baureihen und Baujahre. Dadurch reichte die Palette von historischen Klassikern bis hin zu den neuesten Varianten. Zudem kamen auch zahlreiche Gäste ohne eigenen Porsche, um die edlen Karossen aus nächster Nähe zu bestaunen.
„Ich danke meinen Kollegen und Porschefahrern für ihre Disziplin und Geduld“, betonte Obmann Richard Steglegger. Die Herausforderung, mehr als 130 Fahrzeuge unterzubringen, sei enorm gewesen, dennoch habe alles reibungslos funktioniert.
Die Begeisterung der Besucher war spürbar wie ein Funken, der überspringt. Viele nutzten den Anlass für einen Kurzurlaub im Salzkammergut, wodurch die Region zusätzlich profitierte. Der Gmundnerberg verwandelte sich für einen Tag in eine glänzende Bühne für automobile Träume.
Auch die Historie der Marke Porsche spielte eine zentrale Rolle. Ferdinand Porsche gründete das Unternehmen 1931 in Stuttgart. Sein Sohn Ferry Porsche erschuf 1948 mit dem Modell 356 „Nr. 1“ den ersten Sportwagen, der bis heute als Urvater aller Modelle gilt.
Das berühmteste Kapitel begann 1963 mit dem Porsche 911. Dieser entwickelte sich zu einer Ikone, die weltweit für Design, Technik und Emotion steht. Infolgedessen ist der „Elfer“ bis heute das Herzstück der Marke.
Darüber hinaus zählen auch die Rennsporterfolge zu den Markenzeichen von Porsche. Mehrfache Gesamtsiege beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans haben das Unternehmen zur Legende gemacht. Weiterhin erweiterte Porsche in den letzten Jahren seine Modellpalette um SUVs wie Cayenne und Macan sowie den Elektroboliden Taycan.
Die gemeinsame Ausfahrt durch das Salzkammergut bildete den krönenden Abschluss des Tages. Dabei wirkte die Kolonne von Sportwagen wie ein farbiges Band, das sich durch die Landschaft schlängelte.
Fazit: Das Team der Porschefreunde Salzkammergut hat eine Veranstaltung geschaffen, die Rekorde gebrochen hat und zugleich ein Fest der Gemeinschaft wurde. Solche Momente sind es, die Leidenschaft für eine Marke lebendig halten.
Schreibe einen Kommentar