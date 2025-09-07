Das 8. Tref­fen der Por­schefreun­de Salz­kam­mer­gut fand am Sams­tag beim Berg­gast­hof Urzn am Gmund­ner­berg in Alt­müns­ter statt. Über 130 Fahr­zeu­ge aus ganz Euro­pa sorg­ten für ein Rekord­ergeb­nis und begeis­ter­ten Besu­cher wie Teil­neh­mer gleichermaßen.

Schon beim Ein­tref­fen der ers­ten Fahr­zeu­ge war klar, dass die­ses Event neue Maß­stä­be set­zen wür­de. Die expo­nier­te Lage hoch über dem Traun­see mit Blick zum Traun­stein schuf ein Pan­ora­ma, das kaum zu über­tref­fen ist. Hin­zu kam das strah­len­de Kai­ser­wet­ter, das den Tag wie in gol­de­nes Licht tauchte.

Beson­ders auf­fäl­lig war die Viel­falt der Model­le, denn zuge­las­sen waren sämt­li­che Bau­rei­hen und Bau­jah­re. Dadurch reich­te die Palet­te von his­to­ri­schen Klas­si­kern bis hin zu den neu­es­ten Vari­an­ten. Zudem kamen auch zahl­rei­che Gäs­te ohne eige­nen Por­sche, um die edlen Karos­sen aus nächs­ter Nähe zu bestaunen.

„Ich dan­ke mei­nen Kol­le­gen und Por­sche­fah­rern für ihre Dis­zi­plin und Geduld“, beton­te Obmann Richard Stegleg­ger. Die Her­aus­for­de­rung, mehr als 130 Fahr­zeu­ge unter­zu­brin­gen, sei enorm gewe­sen, den­noch habe alles rei­bungs­los funktioniert.

Die Begeis­te­rung der Besu­cher war spür­bar wie ein Fun­ken, der über­springt. Vie­le nutz­ten den Anlass für einen Kurz­ur­laub im Salz­kam­mer­gut, wodurch die Regi­on zusätz­lich pro­fi­tier­te. Der Gmund­ner­berg ver­wan­del­te sich für einen Tag in eine glän­zen­de Büh­ne für auto­mo­bi­le Träume.

Auch die His­to­rie der Mar­ke Por­sche spiel­te eine zen­tra­le Rol­le. Fer­di­nand Por­sche grün­de­te das Unter­neh­men 1931 in Stutt­gart. Sein Sohn Fer­ry Por­sche erschuf 1948 mit dem Modell 356 „Nr. 1“ den ers­ten Sport­wa­gen, der bis heu­te als Urva­ter aller Model­le gilt.

Das berühm­tes­te Kapi­tel begann 1963 mit dem Por­sche 911. Die­ser ent­wi­ckel­te sich zu einer Iko­ne, die welt­weit für Design, Tech­nik und Emo­ti­on steht. Infol­ge­des­sen ist der „Elfer“ bis heu­te das Herz­stück der Marke.

Dar­über hin­aus zäh­len auch die Renn­sport­er­fol­ge zu den Mar­ken­zei­chen von Por­sche. Mehr­fa­che Gesamt­sie­ge beim 24-Stun­den-Ren­nen von Le Mans haben das Unter­neh­men zur Legen­de gemacht. Wei­ter­hin erwei­ter­te Por­sche in den letz­ten Jah­ren sei­ne Modell­pa­let­te um SUVs wie Cayenne und Macan sowie den Elek­tro­bo­li­den Taycan.

Die gemein­sa­me Aus­fahrt durch das Salz­kam­mer­gut bil­de­te den krö­nen­den Abschluss des Tages. Dabei wirk­te die Kolon­ne von Sport­wa­gen wie ein far­bi­ges Band, das sich durch die Land­schaft schlängelte.

Fazit: Das Team der Por­schefreun­de Salz­kam­mer­gut hat eine Ver­an­stal­tung geschaf­fen, die Rekor­de gebro­chen hat und zugleich ein Fest der Gemein­schaft wur­de. Sol­che Momen­te sind es, die Lei­den­schaft für eine Mar­ke leben­dig halten.