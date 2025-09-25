Bei herr­li­chem Spät­som­mer­wet­ter genos­sen 43 Mit­glie­der vom Pen­sio­nis­ten­ver­band Alt­müns­ter eine wun­der­schö­ne vier­tä­gi­ge Rei­se in die nord­ita­lie­ni­sche Regi­on Vene­ti­en mit der Prosecco-Straße.

Nach dem Bezug der Hotel­zim­mer in Bass­a­no del Grap­pa – nomen est omen – wur­de im Zuge einer Füh­rung durch die mit­tel­al­ter­li­che Alt­stadt gleich auch der eine oder ande­re Grap­pa probiert.

Das male­ri­sche Städt­chen Maro­s­ti­ca mit dem monu­men­ta­len Cas­tell ober­halb der Stadt erkun­de­ten die Senio­ren am nächs­ten Vor­mit­tag. Maro­s­ti­ca ist berühmt für das „leben­de Schach­spiel“, das alle zwei Jah­re mit Dar­stel­lern in his­to­ri­schen Kos­tü­men auf dem über­di­men­sio­na­len Schach­brett am Haupt­platz auf­ge­führt wird. „Zufäl­lig“ war an die­sem Tag auch Markt­tag, bei dem vie­le Damen das eine oder ande­re Klei­dungs­stück erstan­den. Nach der Füh­rung in einer nahen Grap­pa-Destil­le­rie wur­den die vor Ort erzeug­ten hoch­pro­zen­ti­gen Pro­duk­te auch gleich aus­gie­big ver­kos­tet. Vor dem Abend­essen in einem lan­des­ty­pi­schen Agri­tu­ris­mo, ver­gleich­bar mit einer Most­schen­ke, stand noch eine Besich­ti­gung von Aso­lo, der „Stadt der hun­dert Hori­zon­te“ mit ihrer über dem Ort thro­nen­den Fes­tung am Programm.

Der drit­te Tag führ­te die Pen­sio­nis­ten dann auf die Stra­da del Pro­sec­co. Den Anfang mach­te eine Füh­rung in einer Pro­sec­co-Kel­le­rei in Val­d­ob­bia­de­ne mit aus­gie­bi­ger Ver­kos­tung. Unbe­schreib­li­che Aus­bli­cke boten sich dann bei der kur­ven­rei­chen Bus­fahrt durch Wein­ber­ge mit pit­to­res­ken Dör­fern im UNESCO-Welt­kul­tur­er­be. Die 400 Jah­re alte Was­ser­müh­le Moli­net­ta del­la Cro­da konn­te nach einem hef­ti­gen Unwet­ter lei­der nicht besich­tigt wer­den. Eini­ge Unent­weg­te stie­gen statt­des­sen noch zur sehens­wer­ten Fes­tung von Cone­glia­no hinauf.

Viel zu schnell waren die vier Tage ver­gan­gen. Die Pen­sio­nis­ten besuch­ten noch eine Schin­ken­ma­nu­fak­tur in San Danie­le, „DER“ Schin­ken­stadt in Ober­ita­li­en. Nach der Ver­kos­tung der hauch­fein auf­ge­schnit­te­nen Köst­lich­kei­ten wur­de noch aus­gie­big ein­ge­kauft, bevor es mit etli­chen lukul­li­schen Mit­bring­sel im Gepäck end­gül­tig zurück nach Hau­se ging.