Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 27. September herzlich zur Zaubershow „Quattro for Magie” mit vier Künstlern des Magischen Zirkels Passau ein. Maxi Muschaweck, Felix Wührer, Lukas Meinhart und Der Frants präsentieren ihre besten Tricks und Illusionen in ihrer ersten gemeinsamen Show und feiern Premiere im OKH.
Die vier Zauberkünstler, allesamt Mitglieder des renommierten Magischen Zirkels Passau, haben ihre individuellen Tricks und Fertigkeiten zu einem abwechslungsreichen Programm zusammengestellt. Jeder bringt individuelle Techniken und Stilrichtungen ein, wodurch ein vielfältiges Gesamterlebnis entsteht. Der Magische Zirkel Passau ist ein Ortszirkel des Magischen Zirkels von Deutschland (MZvD), der mit fast 3.000 Mitgliedern zu den größten Zaubervereinigungen Europas zählt.
Besonders bemerkenswert ist Felix Wührer: Der erst 17-jährige Schüler aus Ortenburg bei Passau hat trotz seines jungen Alters bereits beeindruckende Zauberfähigkeiten entwickelt. Gemeinsam mit den erfahreneren Kollegen Muschaweck, Meinhart und Der Frants verspricht er einen Abend, der sowohl Zauberfans als auch Neugierige ohne Vorerfahrung gleichermaßen begeistern wird.
Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist um 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf, Jugendtickets (14–18 Jahre) kosten 10 Euro, Kindertickets (4–13 Jahre) 6 Euro. Familientickets (2 Erwachsene + 2 Kinder 4–14 Jahre) sind für 35 Euro erhältlich. Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at/programm
