Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 27. Sep­tem­ber herz­lich zur Zau­ber­show „Quat­tro for Magie” mit vier Künst­lern des Magi­schen Zir­kels Pas­sau ein. Maxi Muscha­weck, Felix Wüh­rer, Lukas Mein­hart und Der Frants prä­sen­tie­ren ihre bes­ten Tricks und Illu­sio­nen in ihrer ers­ten gemein­sa­men Show und fei­ern Pre­mie­re im OKH.

Die vier Zau­ber­künst­ler, alle­samt Mit­glie­der des renom­mier­ten Magi­schen Zir­kels Pas­sau, haben ihre indi­vi­du­el­len Tricks und Fer­tig­kei­ten zu einem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm zusam­men­ge­stellt. Jeder bringt indi­vi­du­el­le Tech­ni­ken und Stil­rich­tun­gen ein, wodurch ein viel­fäl­ti­ges Gesamt­erleb­nis ent­steht. Der Magi­sche Zir­kel Pas­sau ist ein Orts­zir­kel des Magi­schen Zir­kels von Deutsch­land (MZvD), der mit fast 3.000 Mit­glie­dern zu den größ­ten Zau­ber­ver­ei­ni­gun­gen Euro­pas zählt.

Beson­ders bemer­kens­wert ist Felix Wüh­rer: Der erst 17-jäh­ri­ge Schü­ler aus Orten­burg bei Pas­sau hat trotz sei­nes jun­gen Alters bereits beein­dru­cken­de Zau­ber­fä­hig­kei­ten ent­wi­ckelt. Gemein­sam mit den erfah­re­ne­ren Kol­le­gen Muscha­weck, Mein­hart und Der Frants ver­spricht er einen Abend, der sowohl Zau­ber­fans als auch Neu­gie­ri­ge ohne Vor­er­fah­rung glei­cher­ma­ßen begeis­tern wird.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 19:30 Uhr, Ein­lass ist um 19:00 Uhr. Der Ein­tritt beträgt 15 Euro im Vor­ver­kauf, Jugend­ti­ckets (14–18 Jah­re) kos­ten 10 Euro, Kin­der­ti­ckets (4–13 Jah­re) 6 Euro. Fami­li­en­ti­ckets (2 Erwach­se­ne + 2 Kin­der 4–14 Jah­re) sind für 35 Euro erhält­lich. Wei­te­re Infos und Ermä­ßi­gun­gen: www.okh.or.at/programm