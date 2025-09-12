Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 19. Sep­tem­ber herz­lich zur Ver­an­stal­tung mit dem Ensem­ble JuJu und Franz ein. Das inter­ak­ti­ve Kin­der­stück „Klap­per­la­plapp” ver­bin­det Musik und Sprach­spie­le zu einem par­ti­zi­pa­ti­ven Konzerterlebnis.

Im durch­gän­gig gereim­ten Stück „Klap­per­la­plapp” spie­len, sin­gen und musi­zie­ren das Duo JuJu, gemein­sam mit Franz zum The­ma Spra­che. Das Ensem­ble ermu­tigt dazu, mit Spra­che zu spie­len, sie zu erkun­den und der sprach­li­chen Viel­falt mit Neu­gier zu begeg­nen. Mit dabei hat Franz ihre rät­sel­haf­te Klopf­ma­schi­ne, die neben beein­dru­cken­den Klän­gen wei­te­re über­ra­schen­de Funk­tio­nen bereithält.

Das Publi­kum wird aktiv in die musi­ka­li­schen und sprach­spie­le­ri­schen Aktio­nen ein­ge­bun­den. Es geht um Klän­ge, Lau­te, Sil­ben und Wör­ter – um die spie­le­ri­sche Aus­ein­an­der­set­zung mit dem, was Kom­mu­ni­ka­ti­on aus­macht. „Klap­per­la­plapp” rich­tet sich an Fami­li­en und Kin­der ab 3 Jahren.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 16:00 Uhr, Ein­lass ist um 15:30 Uhr. Der Zugang zum Ver­an­stal­tungs­saal ist bar­rie­re­frei. Der Ein­tritt beträgt 8 Euro im Vor­ver­kauf, 10 Euro an der Abendkassa.

