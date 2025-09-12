Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 19. September herzlich zur Veranstaltung mit dem Ensemble JuJu und Franz ein. Das interaktive Kinderstück „Klapperlaplapp” verbindet Musik und Sprachspiele zu einem partizipativen Konzerterlebnis.
Im durchgängig gereimten Stück „Klapperlaplapp” spielen, singen und musizieren das Duo JuJu, gemeinsam mit Franz zum Thema Sprache. Das Ensemble ermutigt dazu, mit Sprache zu spielen, sie zu erkunden und der sprachlichen Vielfalt mit Neugier zu begegnen. Mit dabei hat Franz ihre rätselhafte Klopfmaschine, die neben beeindruckenden Klängen weitere überraschende Funktionen bereithält.
Das Publikum wird aktiv in die musikalischen und sprachspielerischen Aktionen eingebunden. Es geht um Klänge, Laute, Silben und Wörter – um die spielerische Auseinandersetzung mit dem, was Kommunikation ausmacht. „Klapperlaplapp” richtet sich an Familien und Kinder ab 3 Jahren.
Die Veranstaltung beginnt um 16:00 Uhr, Einlass ist um 15:30 Uhr. Der Zugang zum Veranstaltungssaal ist barrierefrei. Der Eintritt beträgt 8 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkassa.
Tickets und weitere Informationen: www.okh.or.at/programm
