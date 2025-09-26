Die Teue­rung bringt nach wie vor Men­schen in Bedräng­nis. Um in Alt­müns­ter schnel­le und unbü­ro­kra­ti­sche Hil­fe leis­ten zu kön­nen, orga­ni­siert das Team rund um NAbg. und Vize­bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger am 4.10.2025 zwi­schen 8 und 14 Uhr im Pfarr­saal Alt­müns­ter wie­der einen Sozi­al­f­loh­markt.

Zitat Eli­sa­beth Feicht­in­ger: „Erfreu­li­cher­wei­se wird die­se Initia­ti­ve sehr gut von den Men­schen ange­nom­men, sodass wir heu­er sowohl die Waren­an­nah­me als auch der Floh­markt zeit­lich ausdehnen.“

Die Waren-Annah­me fin­det nun an zwei Tagen statt: Don­ners­tag, 2.10 zwi­schen 17 u. 19 Uhr + Frei­tag 3.10 zwi­schen 14 und 16 Uhr

Benö­tigt werden:

Klein­mö­bel aller Art

Funk­tio­nie­ren­de Elektrogeräte

Geschirr und Dekoartikel

Bücher, Musik-CDs und Filme

Sau­be­re Bekleidung

Alle Ein­nah­men kom­men Bürger:innen in Not im Alt­müns­terer Gemein­de­ge­biet zugute!