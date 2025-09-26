Die Teuerung bringt nach wie vor Menschen in Bedrängnis. Um in Altmünster schnelle und unbürokratische Hilfe leisten zu können, organisiert das Team rund um NAbg. und Vizebürgermeisterin Elisabeth Feichtinger am 4.10.2025 zwischen 8 und 14 Uhr im Pfarrsaal Altmünster wieder einen Sozialflohmarkt.
Zitat Elisabeth Feichtinger: „Erfreulicherweise wird diese Initiative sehr gut von den Menschen angenommen, sodass wir heuer sowohl die Warenannahme als auch der Flohmarkt zeitlich ausdehnen.“
Die Waren-Annahme findet nun an zwei Tagen statt: Donnerstag, 2.10 zwischen 17 u. 19 Uhr + Freitag 3.10 zwischen 14 und 16 Uhr
Benötigt werden:
- Kleinmöbel aller Art
- Funktionierende Elektrogeräte
- Geschirr und Dekoartikel
- Bücher, Musik-CDs und Filme
- Saubere Bekleidung
Alle Einnahmen kommen Bürger:innen in Not im Altmünsterer Gemeindegebiet zugute!
