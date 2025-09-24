Am 17.09.2025 wur­den im Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Bil­dung Schü­le­rin­nen und Schü­ler der öster­rei­chi­schen Han­dels­aka­de­mien mit den bes­ten Digi­tal­kom­pe­ten­zen aus­ge­zeich­net. Beim dies­jäh­ri­gen digi.check-Wettbewerb über­zeug­te Mar­le­ne Gstött­ner (3. v. l.) von der Busi­ness School Vöck­la­bruck mit der vol­len Punk­te­zahl von 100. Sie setz­te sich gegen ins­ge­samt 3.533 Teil­neh­men­de aus 82 Han­dels­aka­de­mien durch und wur­de Bundessiegerin.

Bereits zum 15. Mal war der digi.check-Wettbewerb ein zen­tra­ler Grad­mes­ser für digi­ta­le und wirt­schaft­li­che Kom­pe­ten­zen. Mit die­sem Wett­be­werb wer­den Fähig­kei­ten in den Berei­chen IT-Grund­la­gen, Tabel­len­kal­ku­la­ti­on, Daten­ban­ken, Text­ver­ar­bei­tung sowie Prä­sen­ta­ti­on geprüft. Er gilt als Vor­zei­ge­pro­jekt der öster­rei­chi­schen Digi­ta­li­sie­rungs­stra­te­gie. Er unter­stützt die För­de­rung digi­ta­ler Kom­pe­ten­zen und lie­fert den Schu­len wert­vol­le Anhalts­punk­te zur Wei­ter­ent­wick­lung des Unter­richts. Die digi­ta­le Kom­pe­tenz­of­fen­si­ve an den Han­dels­aka­de­mien geht wei­ter: Künf­tig wer­den die neu­en Lehr­plä­ne noch stär­ker auf Digi­ta­li­sie­rung, Schul­au­to­no­mie und zukunfts­re­le­van­te Kom­pe­ten­zen setzen.