LAAKIRCHEN/GEMONA DEL FRIU­LI. Seit 25 Jah­ren ver­bin­det Laa­kir­chen und das ita­lie­ni­sche Gemo­na del Friu­li eine Städ­te­part­ner­schaft. Die­se Ver­bin­dung, deren Grund­stein in der Laa­kirch­ner Soli­da­ri­tät nach ver­hee­ren­den Erd­be­ben­schä­den in Ita­li­en liegt, wur­de nun mit einer gemein­sa­men Fei­er in Gemo­na bekräftigt.

Der ers­te Teil der Jubi­lä­ums­fei­er­lich­kei­ten fand bereits im Juli statt, als eine Dele­ga­ti­on aus Gemo­na in Laa­kir­chen zu Gast war. Nun erfolg­te der Gegen­be­such in Ita­li­en. Gefei­ert wur­de unter ande­rem mit einem gemein­sa­men Kon­zert von Coro Gle­mo­nen­sis und Sän­ger­run­de Lindach in der Kir­che des Stadt­teils Ospe­da­let­to. Bei einem Fest­akt unter­zeich­ne­ten die bei­den Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger und Rober­to Reve­lant fei­er­lich zwei Urkun­den, um die engen Bezie­hun­gen ihrer Städ­te zu bestä­ti­gen. Als wei­te­res star­kes Sym­bol dient ein neu­er Freund­schafts­baum neben dem Rat­haus von Gemona.

Gro­ße Freu­de herrsch­te in der Part­ner­stadt auch über das gewich­ti­ge Gast­ge­schenk aus Laa­kir­chen: eine Freund­schafts­bank aus Stein als dau­er­haf­tes Zei­chen der Ver­bun­den­heit. Die Bank soll ihren Platz bei der neu­en Schu­le in Ospe­da­let­to fin­den – und dort auch künf­ti­ge Gene­ra­tio­nen an die Ver­bun­den­heit der bei­den Städ­te erin­nern. Die­se hat ihren Ursprung in der spon­ta­nen Hil­fe aus Laa­kir­chen, nach­dem Gemo­na im Jahr 1976 von zwei Erd­be­ben schwer getrof­fen wur­de. Dar­aus ent­stan­den zahl­rei­che per­sön­li­chen Freund­schaf­ten, die im Jahr 2000 in eine Städ­te­part­ner­schaft mündeten.