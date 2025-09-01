Mit September 2025 beginnt auch für unser Dekanat Gmunden die schon seit einigen Jahren in unserer Diözese laufende Umstellung auf die „Pfarre neu“.
Alle Interessierten sind dazu zur Startveranstaltung eingeladen, am Freitag, 12, September von 17:00 – 21 – 00 im Pfarrheim Laakirchen.
Es wird um Fragen gehen wie: warum hat sich die Diözese dazu entschlossen, wie ist der Zeitplan für die Umstellung konkret hier in Gmunden, was bedeutet diese Umstellung für die einzelnen Pfarrgemeinden, was ändert sich, was bleibt gleich.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung bis 5. September mittels Onlineformular (QR-Code), per E‑Mail (siehe Plakat) oder telefonisch bei Martin Mitterwallner: 0676 8776 5464.
Nähere Infos unter: https://www.dioezese-linz.at/dekanat-gmunden
