Mit Sep­tem­ber 2025 beginnt auch für unser Deka­nat Gmun­den die schon seit eini­gen Jah­ren in unse­rer Diö­ze­se lau­fen­de Umstel­lung auf die „Pfar­re neu“.

Alle Inter­es­sier­ten sind dazu zur Start­ver­an­stal­tung ein­ge­la­den, am Frei­tag, 12, Sep­tem­ber von 17:00 – 21 – 00 im Pfarr­heim Laakirchen.

Es wird um Fra­gen gehen wie: war­um hat sich die Diö­ze­se dazu ent­schlos­sen, wie ist der Zeit­plan für die Umstel­lung kon­kret hier in Gmun­den, was bedeu­tet die­se Umstel­lung für die ein­zel­nen Pfarr­ge­mein­den, was ändert sich, was bleibt gleich.

Aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den bit­ten wir um eine Anmel­dung bis 5. Sep­tem­ber mit­tels Online­for­mu­lar (QR-Code), per E‑Mail (sie­he Pla­kat) oder tele­fo­nisch bei Mar­tin Mit­ter­wall­ner: 0676 8776 5464.

Nähe­re Infos unter: https://www.dioezese-linz.at/dekanat-gmunden