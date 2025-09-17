LAA­KIR­CHEN. Im Rah­men von RAT­haus-ART­haus wer­den im Neu­en Rat­haus Laa­kir­chen aus­ge­wähl­te Arbei­ten von Künst­le­rin­nen und Künst­lern der Kunst­werk­statt Gmun­den prä­sen­tiert. Die Kunst­werk­statt ist ein pro­fes­sio­nell ein­ge­rich­te­tes und beglei­te­tes Ate­lier für freie künst­le­ri­sche Arbeit von Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung. In der Kunst­werk­statt arbei­ten: Sophie Beiß­kam­mer, Nel­ly Bock, Mar­tin Fils­eg­ger, Dani­el Hoch­eg­ger, Andre­as Krötzl, Franz Krumm­holz, Eli­sa­beth Kumpf­hu­ber, Julia Rakus­chan und Chris­ti­an Reb­han. Ihre Wer­ke fin­den sich in bedeu­ten­den natio­na­len und inter­na­tio­na­len Kunstsammlungen.

Bei den in Laa­kir­chen gezeig­ten Wer­ken han­delt es sich um Male­rei auf Lein­wand und Zeich­nun­gen auf Papier. Die Bil­der sind mit Namen, Tech­nik und Prei­sen ver­se­hen. Der Erlös aus dem Kunst­ver­kauf fließt in die Kunst­werk­statt, damit wer­den Bil­der­rah­men, alle Kunst­ma­te­ria­li­en wie Far­ben, Lein­wän­de, etc. sowie Kunst­pro­jek­te finanziert.

Die Aus­stel­lung wird am Don­ners­tag, 02. Okto­ber, um 18 Uhr mit einer Ver­nis­sa­ge eröff­net und ist bis Ende Dezem­ber 2025 wäh­rend der Rat­haus-Öff­nungs­zei­ten zu besich­ti­gen. Ein­tritt frei.