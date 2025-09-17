LAAKIRCHEN. Im Rahmen von RAThaus-ARThaus werden im Neuen Rathaus Laakirchen ausgewählte Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern der Kunstwerkstatt Gmunden präsentiert. Die Kunstwerkstatt ist ein professionell eingerichtetes und begleitetes Atelier für freie künstlerische Arbeit von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. In der Kunstwerkstatt arbeiten: Sophie Beißkammer, Nelly Bock, Martin Filsegger, Daniel Hochegger, Andreas Krötzl, Franz Krummholz, Elisabeth Kumpfhuber, Julia Rakuschan und Christian Rebhan. Ihre Werke finden sich in bedeutenden nationalen und internationalen Kunstsammlungen.
Bei den in Laakirchen gezeigten Werken handelt es sich um Malerei auf Leinwand und Zeichnungen auf Papier. Die Bilder sind mit Namen, Technik und Preisen versehen. Der Erlös aus dem Kunstverkauf fließt in die Kunstwerkstatt, damit werden Bilderrahmen, alle Kunstmaterialien wie Farben, Leinwände, etc. sowie Kunstprojekte finanziert.
Die Ausstellung wird am Donnerstag, 02. Oktober, um 18 Uhr mit einer Vernissage eröffnet und ist bis Ende Dezember 2025 während der Rathaus-Öffnungszeiten zu besichtigen. Eintritt frei.
